Friends na Netflix: como assistir a série agora que vai sair do catálogo?

Na tarde desta quarta-feira (23), a Netflix deixou a internet enlouquecida ao anunciar que algumas séries muito queridas pelo público estarão deixando o catálogo do serviço de streaming em 2021. A partir de janeiro, não será mais possível encontrar Um Maluco no Pedaço, Gossip Girl ou Friends na Netflix, para onde irão essas séries? Calma que a gente te explica:

Friends na Netflix – Série vai deixar o catálogo do streaming

Assim como o Disney+ retirou todo o seu conteúdo dos catálogos da Amazon Prime Vídeo e Netflix quando decidiu lançar seu serviço de streaming no Brasil, o mesmo aconteceu com a HBO Max, que ainda não tem previsão de chegar ao país, mas que as atitudes da empresa já mostram que a ação não deve demorar.

Como assim? A plataforma HBO Max já existe nos Estados Unidos, com isso, as séries e filmes que pertencem a WarnerMedia, dona do conglomerado, já saíram dos catálogos dos serviços de outras empresas para serem exclusivos na HBO Max. No Brasil, essa ação demorou um pouco, pois a plataforma ainda não chegou por aqui, no entanto, a empresa responsável pelos lançamentos Mank, Emily em Paris, Encontro com data marcada, entre outros, já anunciou que não será mais possível encontrar Um Maluco no Pedaço, Gossip Girl e Friends na Netflix após o dia 31 de dezembro de 2020.

“Obrigada por todas as risadas, fofocas e cafés. Eu tentei, gente. Mas só temos até o dia 31 de dezembro para rever Um Maluco no Pedaço, Gossip Girl e Friends”, escreveu a Netflix no Twitter.

Obrigada por todas as risadas, fofocas e cafés. Eu tentei, gente. Mas só temos até o dia 31 de dezembro para rever Um Maluco no Pedaço, Gossip Girl e Friends. — netflixbrasil (@NetflixBrasil) December 23, 2020

HBO Max terá conteúdos exclusivos

As séries que estarão saindo do catálogo do streaming farão parte da HBO Max, que ainda não tem previsão de estreia no Brasil, porém, com a decisão de retirar seu conteúdo dos streamings de empresas rivais, não deve demorar para chegar no país.

Se está triste que não será mais possível assistir Um Maluco no Pedaço, Gossip Girl ou Friends na Netflix, saiba que a HBO Max prepara conteúdos novos e exclusivos sobre as três séries. Após anos, os elencos das comédias se reunirão novamente em um especial e Gossip Girl está ganhando um reboot.

