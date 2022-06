Copa do Mundo da FIFA será realizada em novembro e dezembro deste ano, com transmissão exclusiva da Rede Globo

A ausência de Galvão Bueno na transmissão do amistoso entre Brasil e Coréia do Sul na última quinta-feira, 2 de junho de 2022, deixou torcedores na dúvida sobre a programação da emissora na Copa do Mundo do Catar. A competição será em novembro e dezembro deste ano, mas o que os espectadores querem saber é se Galvão não vai narrar a Copa de 2022.

Galvão não vai narrar a Copa de 2022 ou vai sair da Globo?

Na realidade, Galvão Bueno vai sim narrar a Copa do Mundo da FIFA, marcada para novembro e dezembro de 2022 no Catar. A informação foi confirmada pelo próprio apresentador e também pelo portal do Globo Esporte.

Em março deste ano, a emissora anunciou que o narrador e apresentador Galvão Bueno deixará as narrações da TV Globo em dezembro, período que seu contrato com a emissora acaba. A notícia pegou o público de surpresa, já que o profissional está à frente das narrações de esporte no canal por aproximadamente 41 anos.

Entretanto, o profissional já está garantido para cobrir a Copa do Mundo no Catar, responsável por narrar os jogos da Seleção Brasileira e também da final. Ainda não há informações se Galvão de fato viajará para a Catar para fazer as transmissões do país ou se vai permanecer no Brasil. Porém, a Globo encaminhará repórteres e profissionais para realizar uma programação especial no mês de novembro.

Com a sua participação na Copa do Catar, Galvão chegará até a marca de 13 Copas do Mundo, sendo onze delas apenas com a Globo, narrando todas as finais da competição desde 1990.

Por que Galvão não narrou o jogo do Brasil x Coréia do Sul?

O narrador Galvão Bueno não participou da transmissão entre Brasil e Coréia do Sul na quinta-feira, em 2 de junho de 2022, porque está viajando na Europa ao lado da esposa, Desiree Soares. O roteiro do casal inclui Itália e França

Porém, Galvão foi escalado para narrar o jogo de Brasil e Japão na segunda-feira, 6 de junho, quando a Seleção disputa o segundo amistoso na Ásia, cumprindo a agenda do mês.

A emissora ainda não confirmou quem estará ao lado do profissional para fazer os comentários.

Galvão saiu da Globo?

A notícia de que faria o seu último jogo no Maracanã, em 24 de março de 2022, pegou a todos os torcedores de surpresa. Assim que divulgou a informação sobre as Eliminatórias, o portal Globo Esporte e O Globo confirmaram que Galvão Bueno está oficialmente de saída.

Foram 41 anos de história ao lado da emissora, onde cobriu 13 Copas do Mundo. Porém, mesmo com o fim do vínculo na televisão, Galvão confirmou que irá migrar para as plataformas digitais da Globo, como o GloboPlay, serviço de streaming.

Carioca de 17 anos, Galvão é sem dúvidas o mais famoso narrador de esportes na TV brasileira. Ele entrou para o time da Globo em 1981, contabilizando 11 Copas do Mundo e também Olimpíadas e a Fórmula 1, quando estreou em 1982 no GP da África do Sul.

Galvão narrou os três títulos de Ayrton Senna em 1988, 1990 e 1991.

O seu último projeto até aqui na Globo foi as Olimpíadas de Tóquio, em junho e julho de 2021, onde foi responsável por narrar as modalidades em que o Brasil disputava a medalha como o futebol e a ginástica artística.

Confira o anúncio de Galvão Bueno sobre a sua saída da Globo.