Gisela Reimann Pantanal: por onde anda a Érica de 1990

Depois de 32 anos, Gisela Reimann Pantanal retorna com uma personagem inédita. A famosa viveu Érica em 1990 e agora será outra personagem no remake da TV Globo. O último trabalho da atriz na emissora da família Marinho aconteceu em 2017, mas a paulista continua na ativa até hoje e recentemente apareceu nas telinhas da Record.

Como está Gisela Reimann hoje em dia?

Gisela Reimann está com 56 anos de idade e continua trabalhando como atriz. Além de Pantanal, em que a atriz aparecerá agora em 2022, o trabalho mais recente da famosa foi na novela Gênesis (2021), da Record. Gisela interpretou a personagem Jália e apareceu na terceira fase da trama bíblica, que retratava a Torre de Babel.

Ao longo da carreira, Gisela esteve em novelas, séries, filmes, peças de teatro e também peças publicitárias. Em 2017, ela atuou em seu último trabalho até então na TV Globo. Na época, ela interpretou a personagem Lúcia Ramos na temporada Pro Dia Nascer Feliz, de Malhação.

Pouco antes disso, ela esteve em Vizinhos (2015), O Negócio (2014), Psi (2014) e Beleza S/A (2013). Entre as novelas mais famosas da atriz, estão Viver a Vida (2009) e é claro, Pantanal (1990). Sua experiência no folhetim de Benedito Ruy Barbosa foi seu primeiro trabalho nas telinhas, ela tinha 24 anos na época. Depois de interpretar Érica no sucesso da Manchete, Gisela ganhou convite para interpretar Albinha em A História de Ana Raio e Zé Trovão (1990 – 1991).

Gisela Reimann já teve câncer?

Nas últimas semanas, imagens da atriz com a cabeça raspada circularam pela internet. As fotos deixaram algumas pessoas curiosas e com dúvidas se a famosa já lidou com alguma doença grave. A verdade é que Gisela raspou a cabeça em 2009 por conta de seu papel na novela Viver a Vida (2009). Na trama, ela interpretou a personagem Martha, que teve câncer.

Depois, a atriz manteve o visual de cabelo curto por algum tempo, mas ela não ficou doente na vida real. A famosa contou para a Caras na época que tinha gostado da mudança e que havia adotado a aparência das madeixas curtas principalmente para os tempos do calor.

Quem vai ser Gisela Reimann Pantanal de 2022?

Gisela Reimann Pantanal de 2022 vai viver a personagem Ingrid. A mulher será mãe de Érica, jornalista que viaja ao Pantanal para fazer uma reportagem sobre o bioma e acaba envolvida com Zé Lucas. A personagem é inédita e foi criada pelo autor Bruno Luperi especialmente para o remake.

Os detalhes da aparição da mulher ainda não foram revelados pela emissora. Como a personagem não existia na versão de 1990, ainda não se sabe se ela será casada com Ibraim, pai de Érica, ou se por acaso se apresentará como ex-mulher do deputado. Para quem não sabe, diferente de Ingrid, Ibraim esteve na versão original da trama.

Como Érica chega ao Pantanal sozinha, vai embora e depois retorna com o pai, é possível que Ingrid apareça neste momento na trama, junto a Ibraim. Porém, a mulher ainda não é citada nos resumos dos próximos capítulos da emissora.

Vida pessoal – Gisela Reimann tem filhos?

Gisela é mãe de dois rapazes. O mais velho deles é Hugo Reimann, que hoje tem 26 anos de idade. O segundo filho da atriz é Tomé Teixeira, de 23 anos. O caçula já apareceu em algumas peças de publicidade ao lado da mãe enquanto crescia, mas nenhum dos dois seguiu a carreira da atuação.

Atualmente, Tomé está longe dos holofotes e mantém sua vida privada nas redes sociais. No Instagram, ele tem uma conta com poucos seguidores e apenas duas publicações no total. Já Hugo tem uma conta aberta no Instagram, porém, totalmente dedicada a seu trabalho e sem fotos pessoais. O jovem é ilustrador.

Quando Gisela Reimann Pantanal de 1990, seus filhos ainda não haviam nascido e a famosa não teve problemas com as cenas de nudez envolvendo sua personagem. No entanto, quando o folhetim foi reprisado no SBT, em 2008, seus filhos eram pequenos e as cenas quentes entre Érica e Zé Lucas nas telinhas gerou problema.

Em entrevista à Patrícia Kogut, em junho de 2022, Gisela contou que as crianças na escola provocavam. “Ficavam falando que a mãe dele estava pelada na TV. Aí não foi legal”, contou.

