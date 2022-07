Érica fica com Zé Lucas? Como foi em Pantanal 1990

Érica (Marcela Fetter) entra em Pantanal para bagunçar a vida de José Lucas (Irandhir Santos). A jornalista vai fazer uma parada na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) enquanto escreve uma reportagem e se envolverá com o primogênito. Mas afinal, Érica fica com Zé Lucas?

Érica fica com Zé Lucas na novela Pantanal?

Érica não fica com Zé Lucas. O peão descobrirá que a jornalista só está interessada em seu dinheiro e colocará um fim no romance. A repórter fica sozinha no final.

A história de Érica e José Lucas começa no capítulo desta sexta-feira, 15. A jornalista chega na região para escrever uma reportagem sobre as queimadas que estão acontecendo no bioma. Ao conversar com Eugênio (Almir Sater), ele sugere que a moça faça uma visita na fazenda de José Leôncio.

A loira segue o conselho do chalaneiro e vai até o local. É lá que ela conhece José Lucas, que se oferece para levar a moça para conhecer a região.

Érica também demonstrará interesse no rapaz e os dois vão ter uma tórrida noite de amor. “Quer dizer que temos o resto da noite só para nós dois?”, pergunta a jornalista. “Se ocê quiser, podemos ter até mais do que isso”, responde o peão. “Me beija, José Lucas… Me beija como se fosse o último beijo que você fosse me dar”, pede ela.

No entanto, na manhã seguinte, ela diz que está indo embora. “Amanhã de manhã eu vou embora dessa fazenda, José Lucas… E quero deixar enterrada aqui a lembrança de tudo o que nós vivemos juntos!”

Érica volta para São Paulo, mas não por muito tempo. Ela retorna ao Pantanal pouco tempo depois, agora acompanhada de seu pai, o deputado Ibraim (Dan Stulbach). A loira revela que está grávida do rapaz, e seu pai obriga que eles se casem.

José Lucas, que está apaixonado pela loira, aceita a imposição e se muda com ela para São Paulo, indo embora da fazenda de seu pai.

No entanto, o casamento não acontece. Zé Lucas descobre que a gravidez é falsa e que tudo não passava de um golpe para que ela colocasse as mãos na herança de José Leôncio. Além disso, seu pai queria usar o suposto neto para se promover durante sua campanha política.

José Lucas fica com Juma em Pantanal?

José Lucas não fica com Juma (Alanis Guillen) em Pantanal. A menina-onça terá um final feliz ao lado de Jove (Jesuíta Barbosa) e vai ter um filho de seu namorado. O primogênito reconhecerá que o assédio em cima da protagonista foi impróprio e pede desculpas ao irmão por ter dado em cima da própria cunhada.

Na primeira versão da trama, José Lucas ficou com Irma (Camila Morgado). O peão já demonstrou interesse pela ruiva quando chegou na fazenda, mas o romance desandou já que a tia de Jove chamou o primogênito pelo nome de seu pai, o que o desagradou.

No entanto, a ruiva engravida de Trindade (Gabriel Sater), que a abandona após o nascimento da criança e some no mundo. O peão cramulhão pede para que José Lucas cuide de sua família e assim ele faz.

Ainda não se sabe se o final será o mesmo no remake, já que a popularidade de Trindade é grande entre o público, além do ator Gabriel Sater ter pedido ao autor para não sair da novela.

Se Trindade tiver um final feliz ao lado de Irma, não se sabe se José Lucas terá outro par romântico ou se terminará a novela sozinho.

