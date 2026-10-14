Cinema & TV

Globo escolhe Pantanal para substituir Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo

Remake foi sucesso de audiência

Escrito por Anny Malagolini
Pantanal no Vale a Pena Ver de Novo Foto: Globo
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A Juma está de volta! A Globo confirmou Pantanal como a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo. O remake, que conquistou o público em sua versão exibida em 2022, vai ocupar a faixa de reprises da emissora após Avenida Brasil. A nova versão foi escrita por Bruno Luperi, com base na obra de Benedito Ruy Barbosa, e teve direção artística de Rogério Gomes.

Quando começa Pantanal no Vale a Pena Ver de Novo?

A previsão é que a novela Pantanal estreie no Vale a Pena Ver de Novo em novembro de 2026, após o encerramento de Avenida Brasil. Até o momento, a Globo não divulgou uma data exata para o primeiro capítulo da reprise.

A escolha da novela faz parte da estratégia da emissora para renovar a faixa vespertina e apostar em uma produção que já conquistou o público na exibição original. Em 2022, o remake chamou a atenção pelas paisagens naturais, pelos conflitos entre gerações e pelas histórias de amor ambientadas no Centro-Oeste brasileiro.

O remake reuniu nomes conhecidos da dramaturgia brasileira. Marcos Palmeira interpretou José Leôncio, enquanto Alanis Guillen deu vida a Juma Marruá e Jesuíta Barbosa viveu Jove.

O elenco também contou com Dira Paes, Murilo Benício, Juliana Paes, Bella Campos, Osmar Prado, Isabel Teixeira, Juliano Cazarré, Camila Morgado e Almir Sater.

Um dos destaques da produção foi o Velho do Rio, personagem interpretado por Osmar Prado, que representa os mistérios e as lendas da região pantaneira.

Com a reprise, a Globo aposta novamente em uma história que combina drama familiar, romance e elementos da cultura brasileira. A expectativa é atrair tanto os espectadores que acompanharam a novela em 2022 quanto aqueles que ainda não conhecem a trama.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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