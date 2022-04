Globo vai transmitir Carnaval 2022: horários dos desfiles do Rio e SP

Os desfiles das escolas de samba de São Paulo e Rio de Janeiro ocorrem neste fim de semana e a Globo vai transmitir o Carnaval 2022. A partir desta sexta-feira, 22, o Grupo Especial das capitais paulista e fluminense entram na avenida depois de um ano sem o evento, cancelado em 2021 em razão da pandemia.

Globo vai transmitir o Carnaval 2022 – Desfiles do Grupo Especial de São Paulo

Os desfiles de São Paulo e Rio de Janeiro neste ano ocorrem na mesma data e horário. As escolas do grupo especial do Rio de Janeiro serão exibidas pela Globo pra todo o país, exceto para São Paulo.

A emissora vai exibir os desfiles de São Paulo apenas para os paulistas. Quem quiser acompanhar os dois desfiles pode assistir os eventos simultaneamente no Globoplay. A plataforma também vai disponibilizar a apresentação de todas as escolas de samba na íntegra para não-assinantes, de forma gratuita.

A apresentação dos desfiles do grupo especial de São Paulo será apresentada por Chico Pinheiro e Michelle Barros. Os comentários serão feitos por Ailton Graça e Celso Viáfora.

22 de abril, sexta-feira (horário de Brasília)

Acadêmicos do Tucuruvi

Horário: 22h30

Enredo: Passado, presente e futuro do carnaval

Colorado do Brás

Horário: 23h35

Enredo: A vida e a obra da escritora Carolina Maria de Jesus

Mancha Verde

Horário: 0h40

Enredo: A importância da água

Tom Maior

Horário: 1h45

Enredo: Adaptou a história do livro “Pequeno Príncipe”, do escritor Antoine de Saint-Exupéry, para para o Nordeste brasileiro

Unidos de Vila Maria

Horário: 2h50

Enredo: Amor, fé e fraternidade

Acadêmicos do Tatuapé

Horário: 3h55

Enredo: A história e a importância do café para o Brasil através da simbologia do Preto-Velho

Dragões da Real

Horário: 5h

Enredo: Homenagem cantor e compositor paulistano Adoniran Barbosa

23 de abril, sábado (horário de Brasília)

Vai-Vai

Horário: 22h30

Enredo: Homenagem aos povos africanos

Gaviões da Fiel

Horário: 23h35.

Enredo: Desigualdade social

Mocidade Alegre

Horário: 0h40

Enredo: Homenagem à cantora Clementina de Jesus

Águia de Ouro

Horário: 1h45

Enredo: Cultura afro-brasileira

Barroca Zona Sul

Horário: 2h50.

Enredo: Homenagem a Zé Pelintra, uma das mais importantes entidades de cultos afro-brasileiros.

Rosas de Ouro

Horário: 3h55

Enredo: Sobre a cura

Império de Casa Verde

Horário: 5h

Enredo: O poder da comunicação

Como assistir: No canal aberto da Rede Globo, apenas no estado de São Paulo, nos horários indicados. O evento também será transmitido na plataforma de streaming Globoplay.

Desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro

22 de abril, sexta-feira (horário de Brasília)

Imperatriz Leopoldinense

Horário: 22h

Enredo: Homenagem ao carnavalesco Arlindo Rodrigues

Estação Primeira de Mangueira

Horário: entre 23h e 23h10

Enredo: Cartola, Jamelão e Delegado

Acadêmicos do Salgueiro

Horário: entre 0h e 0h20

Enredo:Resistência negra

Resistência negra

Horário: entre 1h e 1h30

Enredo: Homenagem ao humorista Paulo Gustavo

Unidos do Viradouro

Horário: entre 2h e 2h40

Enredo: O carnaval pós-gripe espanhola de 1919

Beija-Flor de Nilópolis

Horário: entre 3h e 3h50

Enredo: A história sob a ótica negra e seus personagens

23 de abril, sábado (horário de Brasília)

Paraíso do Tuiuti

Horário: 22h

Enredo: A negritude e seus ícones

Portela

Horário: entre 23h e 23h10

Enredo: O baobá

Mocidade Independente de Padre Miguel

Horário: entre 0h e 0h20

Enredo: Oxóssi

Unidos da Tijuca

Horário: entre 1h e 1h30

Enredo: O guaraná

Acadêmicos do Grande Rio

Horário: entre 2h e 2h40

Enredo: Exu

Unidos de Vila Isabel

Horário: entre 3h e 3h50

Enredo: Homenagem a Martinho da Vila

Como assistir: Na Rede Globo em todo o país, menos em São Paulo. O evento também será transmitido na plataforma de streaming Globoplay.

Apuração das escolas de samba 2022

A transmissão da apuração das escola de samba do grupo especial segue o mesmo modelo dos desfiles, no dia 26 de abril, terça-feira, a partir das 16h. A definição da campeã do Rio de Janeiro será exibida pela TV Globo para todo o país, exceto São Paulo. Já resultado das escolas paulistas será exibida apenas para São Paulo.

E tem mais: o Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro será transmitido ao vivo no dia 30 de abril, a partir das 21h15, no Multishow. A transmissão será apresentada por Milton Cunha e a personagem Briti, de Isabelle Marques, do programa humorístico Tô de Graça. Também estarão presentes Cacau Protásio, Pedroca Monteiro, Laura Vicente e Mari Gonzalez.

