Globo vai transmitir Carnaval 2023? Como assistir as escolas de samba de SP

Desfiles começam nesta sexta (17) em São Paulo e no domingo (19) no Rio de Janeiro

A Globo irá transmitir os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo e Rio de Janeiro no Carnaval 2023 a partir desta sexta-feira, 17. O evento pode ser assistido pela televisão, mas também será transmitido pela internet através do G1 e Globoplay ao longo dos quatro dias de folia.

Onde assistir o desfile das escolas de samba de São Paulo?

O desfile das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo acontecem nesta sexta-feira (17) e no sábado (18) a partir das 23h15, horário de Brasília.

A TV Globo está a frente da transmissão mais uma vez. É possível assistir ao evento pela televisão ou internet mediante cadastro gratuito na Globo.com. Veja como assistir:

Televisão: sintonize na Globo no horário indicado;

Pelo G1: acesse o portal do G1 e clique na página 'Carnaval 2023'. Na hora em que o desfile estiver no ar, o veículo disponibilizará um player que dará acesso ao sinal. Para assistir, clique no canto superior direito do site e faça seu login na Globo.com ou cadastre-se. Feito isso, basta clicar no player e aguardar o início da transmissão.

Pelo Globoplay: a plataforma também solicita um cadastro Globo.com para liberar o acesso da transmissão ao vivo. Veja como assistir:

1- Acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou celular. Se preferir, baixa o aplicativo disponível para iOS e Android.

2- Clique no canto superior direito para entrar na plataforma ou se registrar. Se você já tem uma conta Globo.com, insira o e-mail e a senha cadastrada, ou faça login usando contas do Facebook e Google. Novos usuários devem se cadastrar.

3- Concluído o login ou cadastro, retorne para a página inicial e clique em 'Agora na TV' no horário indicado. A transmissão será iniciada em poucos segundos.

Ordem de desfile das escolas de samba de SP

Horários do desfile das escolas de samba na sexta-feira, 17

1ª - Independente Tricolor, às 23h15

2ª - Acadêmicos do Tatuapé, às 0h20

3ª - Barroca Zona Sul, às 01h25

4ª - Unidos de Vila Maria, às 02h30

5ª - Rosas de Ouro, às 03h35

6ª - Tom Maior, às 04h40

7ª - Gaviões da Fiel, às 05h45

Carnaval 2023 do sábado, 18 de fevereiro

1ª - Estrela do Terceiro Milênio, às 22h30

2ª - Acadêmicos do Tucuruvi, às 23h35

3ª - Mancha Verde, às 0h40

4ª - Império de Casa Verde, às 01h45

5ª - Mocidade Alegre, às 02h50

6ª - Águia de Ouro, às 03h55

7ª - Dragões da Real, às 05h

Onde assistir os desfiles do Carnaval 2023 do Rio de Janeiro?

Os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro também serão transmitidos pela Rede Globo, G1 e Globoplay, nos mesmos canais explicados acima. As agremiações do Grupo Especial entram na Sapucaí no domingo (19) e segunda-feira (20).

Domingo, 19 de fevereiro

1ª - Império Serrano, às 22h

2ª - Mangueira, entre 23h e 23h10

3ª - Mocidade Indep. de Padre Miguel, entre 0h e 0h20

4ª - Unidos da Tijuca, entre 1h e 1h30

5ª- Acadêmicos do Salgueiro, entre 2h e 2h40

6ª - Mangueira, entre 3h e 3h50

Carnaval 2023 na segunda-feira, 20 de fevereiro

1ª - Paraíso do Tuiuti, às 22h

2ª - Portela, entre 23h e 23h10

3ª - Unidos de Vila Isabel, entre 0h e 0h20

4ª - Imperatriz Leopoldinense, entre 1h e 1h30

5ª - Beija-Flor de Nilópolis, entre 2h e 2h40

6ª - Unidos do Viradouro, entre 3h e 3h50

Que horas começa o desfile das escolas de samba 2023?