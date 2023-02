Que horas começa o desfile das escolas de samba 2023?

O desfile das escolas de samba do Grupo Especial São Paulo e do Rio de Janeiro começam nesta semana, a partir de 17 de fevereiro, sexta-feira. As agremiações passam pelo Sambódromo do Anhembi, na capital paulista, e pela Marquês de Sapucaí, em terras cariocas. O evento será transmitido ao vivo pela Globo.

Qual o horário do desfile das escolas de samba de São Paulo?

Os desfiles das escolas de samba de São Paulo, do Grupo Especial, acontecem em 17 (sexta-feira) e 18 de fevereiro (sábado).

Desfiles das escolas de samba de sexta-feira, 17 de fevereiro

1ª - Independente Tricolor, às 23h15

Enredo: “Samba No Pé, Lança na Mão, Isso É Uma Invasão”, inspirado na Guerra de Troia.

2ª - Acadêmicos do Tatuapé, às 0h20

Enredo: “Do Caminho do Ouro A Economia Azul. Patrimônio Mundial, Cultura E Biodiversidade. Paraty, Cidade Criativa da Gastronomia”, que contará a história da cidade de Paraty.

3ª - Barroca Zona Sul, às 01h25

Enredo: “Guaicurus”, em homenagem aos povos que habitavam a região centro-oeste do Brasil antes do descobrimento.

4ª - Unidos de Vila Maria, às 02h30

Enredo: “Vila Maria, Minha Origem, Minha Essência, Minha História! Fonte de Amor Muito Além do Carnaval”, que contará a história da própria escola.

5ª - Rosas de Ouro, às 03h35

Enredo: “Kindala! Que O Amanhã Não Seja Só Um Novo Nome”, que exaltará a luta dos povo negro.

6ª - Tom Maior, às 04h40

Enredo: “Um Culto Às Mães Pretas Ancestrais”, que prestará homenagem às mulheres pretas.

7ª - Gaviões da Fiel, às 05h45

Enredo: “Em Nome do Pai, dos Filhos, dos Espíritos e dos Santos… Amém!”, com uma mensagem de união entre todas as religiões.

Desfiles das escolas de samba do sábado, 18 de fevereiro

1ª - Estrela do Terceiro Milênio, às 22h30

Enredo: "Me dê a sua tristeza que eu transformo em alegria! Um tributo à arte de fazer rir!”, em homenagem aos humoristas e à comédia brasileira.

2ª - Acadêmicos do Tucuruvi, às 23h35

Enredo: “Da Silva, Bezerra. A Voz do Povo”, em homenagem ao sambista Bezerra da Silva.

3ª - Mancha Verde, às 0h40

Enredo: “Oxente, Sou Xaxado, Sou Nordeste, Sou Brasil”, que abordará o xaxado e a cultura nordestina.

4ª - Império de Casa Verde, às 01h45

Enredo: “Império dos Tambores – Um Brasil Afromusical”, uma história sobre ancestralidade, identidade cultural e construção através dos batuques.

5ª - Mocidade Alegre, às 02h50

Enredo: "Yasuke”, sobre a história do primeiro samurai negro.

6ª - Águia de Ouro: 03h55

Enredo: “Um Pedaço do Céu”, sobre questões existenciais da vida humana, sobre a origem do homem e o que acontece após a morte.

7ª - Dragões da Real, às 05h

Enredo: “Paraíso Paraibano – João Pessoa, A Porta do Sol das Américas”, sobre a cidade de João Pessoa.

