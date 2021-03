Grammy 2021: como assistir ao vivo e artistas indicados

O Grammy trará novidades em seu formato. O show vai ao ar ao vivo às 21h (horário de Brasília) no domingo, 14 de março e terá uma aparência diferente, trocando o palco do Staples Center por cenários ao ar livre no Centro de Convenções de Los Angeles. O público vai assistir BTS e Silk Sonic, e também Taylor Swift e Billie Eilish. Então saiba como assistir ao Grammy 2021.

Neste ano, Beyoncé pode se tornar a artista mais vencedora da história do Grammy: com 24 troféus, ela precisa de oito vitórias para bater o recorde do maestro Georg Solti de 31. Queen Bey precisa de apenas quatro para se tornar a artista feminina mais vencedora (Alison Krauss é a detentora do recorde atual com 27).

Como Assistir ao Grammy 2021?

O canal E! Entertainment fará a transmissão do tapete vermelho, a partir das 20h30 de domingo. A chegada dos artistas ao evento também poderá ser acompanhada no canal oficial no Facebook Live e no site do prêmio.

O Grammy 2021 também poderá ser assistido na TNT, emissora oficial da premiação no Brasil, a partir das 22h. Os assinantes do canal também podem acompanhar o evento no streaming TNT Go. Além disso, está disponível um aplicativo para iOS e Android para quem possui o canal pelas operadoras Vivo, Claro, TVN, Cabo Telecom, Multiplay, Sky, Algar Telecom, Oi e Net. Para completar, a emissora fará transmissões ao vivo e comentadas em seu canal oficial no YouTube.

Quem vai se apresentar?

Alguns dos maiores e mais empolgantes nomes da música hoje estão escalados para se apresentar este ano. Taylor Swift retornará aos palcos pela primeira vez desde 2016, quando sua primeira apresentação pop oficial “1989” ganhou o álbum do ano. Os outros indicados ao álbum do ano, Dua Lipa, Haim, Post Malone, Black Pumas e Chris Martin do Coldplay estão programados para se apresentar.

BTS, Bad Bunny, Cardi B , Brandi Carlile, DaBaby, Doja Cat, Billie Eilish, Mickey Guyton , Brittany Howard, Miranda Lambert, Lil Baby, John Mayer, Megan Thee Garanhão, Maren Morris, Roddy Ricch, Harry Styles e Silk Sonic ( a nova dupla de Bruno Mars e Anderson .Paak) completam a lista de artistas.

Indicações

Aqui está a lista completa dos indicados; Beyoncé lidera com nove.

O que são os prêmios do Grammy 2021?

Apresentado pela Recording Academy, o Grammy Awards reconhece realizações singulares na indústria da música desde 1959.

Por que o prêmio tem esse formato?

O Grammy é um gramofone dourado em miniatura (um toca-discos antigo com um alto-falante conhecido como “buzina sonora” acoplado ao dispositivo), o primeiro dispositivo de massa capaz de tocar cera tradicional, depois discos de vinil. O prêmio pesa cinco libras e é feito de uma liga de metal personalizada chamada grammium, de acordo com o New York Times . O gabinete e o braço de tom são banhados a ouro 24 quilates.