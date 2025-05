Gretchen desiste do Power Couple: entenda o motivo

Após várias ameaças, Gretchen e seu marido Esdras desistiram do Power Couple Brasil. O casal procurou a produção no início da madrugada desta sexta-feira, 23, logo após o resultado da DR, que eliminou Francine e Júnior.

Por que Gretchen saiu do Power Couple?

Antes de comunicarem à produção do programa que iriam desistir do reality, Gretchen e Esdras conversaram em uma área mais reservada, e combinaram que não contariam a ninguém. Segundo eles, comunicar a saída poderia adiar os planos, pois os outros participantes do Power Couple tentariam convencê-los a permanecer na disputa.

A vontade de sair do Power Couple começou no início da temporada e chegou ao ponto alto com a eliminação da quarta DR. Para Gretchen, eles não estariam agrando o público, o que pode ser interpretado como uma disputa em vão. “Depois dessa resposta do público. O que o público quer não é o que não sabemos dar.”, disse a cantora.

Como abandonaram o programa, ela e o marido terão que pagar uma multa. A informação foi revelada por Adriana, esposa de Dhomini, que também anunciou sua vontade de sair, mas foi avisada pelo marido que teriam que pagar um valor.

Os casais já foram informados sobre a desistência.

Para o público, a decisão da rainha do rebolado não pegou bem. “A Gretchen desistir de mais um reality show pode até ser considerado engraçado, meme e tals…Mas é muita falta de respeito com uma emissora de TV que sempre deu chance pra ela viu? Ainda mais ela que se diz tão grande”, criticou um seguidor. Em 2012, a cantora também desistiu de A Fazenda 5.