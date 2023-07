Gshow: votação da final da Dança dos Famosos 2023

O público poderá votar na Dança dos Famosos 2023 no Gshow na final que acontece neste domingo, 2. Rafa Kalimann, Carla Diaz e Priscila Fantin disputam um carro 0km e o troféu da temporada, que termina após três meses de competição.

Votação da Dança dos Famosos 2023 no Gshow

A votação da final da Dança dos Famosos será aberta quando cada participante estiver se apresentando no palco do Domingão. Neste ano, a última etapa da competição será realizada ao vivo.

Serão somadas as notas do júri técnico, artístico, plateia e do público em casa. Os fãs que estiverem torcendo por uma das famosas precisam acessar o site do Gshow para deixarem suas notas. Siga o passo a passo:

Passo 1: acesse o site do Gshow no navegador de seu smartphone ou computador (https://gshow.globo.com/);

Passo 2: clique no canto superior direito para fazer login na plataforma. Se você já tem uma conta Globo.com, insira o e-mail e senha cadastrados.

Se não, será necessário criar uma conta gratuita. Insira os dados solicitados pelo sistema como nome completo, data de nascimento, cidade de residência, gênero e data de nascimento. Também é necessário concordar com os termos de uso e política de privacidade.

Passo 3: assim que cada uma das participantes estiver no palco, a votação será aberta. Clique na nota que você deseja dar para aquela performance e faça a validação de segurança. É possível votar ilimitadas vezes.

Como será a final da Dança?

Rafa Kalimann, Carla Diaz e Priscila Fantin disputam a final da Dança dos Famosos. A vencedora leva para casa um carro 0km e o troféu - não há prêmio em dinheiro.

As finalistas se apresentam em dois ritmos diferentes, o tango e o samba. A cada rodada, o público poderá dar suas notas, assim como os jurados técnicos e artísticos. Vence a famosa que tiver a maior média somadas as notas ao final das duas rodadas.

A final do programa acontece ao vivo e conta com a presença de todos os participantes desta temporada. A banda Melim e os cantores Nattan e Belo apresentam seus maiores hits no palco do Domingão e agitam a plateia.

O programa começa às 18h05, horário de Brasília, logo após a partida entre Athletico-PR e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. A atração também ficará disponível no Globoplay após a exibição na TV.

Quanto ganham os participantes da Dança dos Famosos?

Todos os participantes da Dança dos Famosos ganham um cachê mensal de R$ 10 mil durante seis meses. Eles também desfrutam de todos os benefícios que os contratados da emissora têm, de acordo com o jornalista André Romano, do Observatório da TV.

A competição é a única da Globo que não oferece prêmio em dinheiro para o vencedor, diferente de todos os outros realities da emissora. O prêmio dado aos vencedores é um carro, além do título de melhor dançarino da temporada.

A disputa é apresentada por Luciano Huck desde 2022, quando passou por algumas reformulações e incluiu influenciadores digitais em seu elenco. Em 2021, a Super Dança dos Famosos passou a ser apresentada por Tiago Leifert após a saída repentina de Faustão da emissora.

Fausto ficou à frente do programa por 17 temporadas. A Dança dos Famosos está no ar desde 2005 e está em sua 20ª temporada. A próxima edição acontece apenas em 2024, se confirmada pela emissora. A cada semana, os participantes dançam um ritmo diferente e quem somar as menores notas é eliminado.

Quem deixa a Dança dos Famosos tem mais uma chance de voltar à competição nas repescagens que acontecem ao longo da temporada.

