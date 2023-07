Sessão da Tarde da semana: filmes de 3 a 7 de julho de 2023

A Sessão da Tarde da semana exibe na programação vespertina da Globo os filmes "Querido John" (2010), a animação "Meu Malvado Favorito 2" (2013), "A Fabulosa Gilly Hopkins" (2013) e mais. Os longas-metragens vão ao ar logo após a edição especial de "Mulheres de Areia" (1993).

Segunda-feira, 3 de julho - Querido John | Sessão da Tarde da semana

A semana começa com a exibição do filme Querido John, baseado no romance de Nicholas Sparks, um dos maiores sucessos do autor.

Dirigido por Lasse Hallström, John Tyree (Channing Tatum) é um jovem soldado que volta para casa enquanto está de licença. Durante o período de descanso, o rapaz se envolve com Savannah (Amanda Seyfried), uma jovem universitária idealista, por quem se apaixona.

Os dois começam a namorar, até que John é chamado de volta ao trabalho. O soldado terminará o serviço militar dentro de um ano, quando enfim vão poder ficar juntos, mas o atentado terrorista de 11 de setembro causa uma reviravolta na vida do casal.

Título Original: Dear John

Elenco: Channing Tatum, Amanda Seyfried, Richard Jenkins, Henry Thomas, Luke Benward

Dubladores: John: Marcio Araújo/ Tim: Élcio Sodré/ Savannah: Fernanda Bullara/ Tyree: Carlos Campanille

Direção: Lasse Hallström

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h20, horário de Brasília

Terça-feira, 4 de julho - A Odisseia dos Tontos (2019)

Na terça, a Sessão da Tarde da semana exibe "A Odisseia dos Tontos". O filme argentino dirigido por Sebastián Borensztein se passa em uma cidade distante na província de Buenos Aires, onde um grupo de vizinhos se organiza para comprar silos abandonados para reerguer uma cooperativa e amenizar a crise econômica em que vivem, mas levam um golpe de um advogado e um banqueiro.

Revoltados com a situação, o grupo agora precisa se unir para fazer justiça e recuperar o que perderam antes que a situação piore.

Título Original: La Odisea De Los Giles

Elenco: Chino Darín; Luis Brandoni; Ricardo Darín; Verónica Llinás

Dubladores: Leonardo Camillo; Luiz Carlos De Moraes; Suzete Piloto; Thiago Zambrano

Direção: Sebastián Borensztein

Nacionalidade: Argentina

Horário: 15h25, horário de Brasília

Quarta-feira, 5 de julho - A Fabulosa Gilly Hopkins | Sessão da Tarde da semana

Na quarta, a programação inclui o filme A Fabulosa Gilly Hopkins, dirigido por Stephen Herek. O longa-metragem acompanha a história da jovem Gilly, uma garota com temperamento incontrolável que já passou por vários lares adotivos.

Até que um dia, a garota é enviada para o lar da família Trotter e conhece Maime Trotter. As duas se tornam amigas e armam um plano de fuga para tentar encontrar a mãe biológica de Gilly.

Título Original: The Great Gilly Hopkins

Elenco: Bill Cobbs; Glenn Close; Julia Stiles; Kathy Bates; Octavia Spencer; Sophie Nélisse

Dubladores: Arlete Montenegro; Carlos Seidl; Gilmara Sanches; Giulia De Brito; Melissa Lucena; Ximena Araya

Direção: Stephen Herek; Stephen Herek; Stephen Herek

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Quinta-feira, 6 de julho - Meu Malvado Favorito 2

A Sessão da Tarde da semana também exibe uma das animações mais famosas do mundo, o segundo filme da saga "Meu Malvado Favorito". O vilão Gru decide mudar radicalmente de vida e deixa os tempos de vilania para trás. Agora, ele se dedica às filhas Agnes, Edith e Margo.

No entanto, o personagem é recrutado pela Liga Antivilões para salvar o mundo na companhia da agente Lucy e é obrigado a embarcar na nova aventura. Eles precisar localizar o criminoso que roubou a fórmula PX41, e Gru desconfia que o responsável pelo crime possa ser seu antigo concorrente El Macho.

Título Original: Despicable Me 2

Elenco: Benjamin Bratt; Kristen Wiig; Miranda Cosgrove; Russell Brand; Steve Carell

Direção: Chris Renaud; Pierre Coffin

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Sexta-feira, 7 de julho - Max: O Cão Herói (2015) | Sessão da Tarde da semana

A semana termina com a exibição do filme Max: O Cão Herói, dirigido por Boaz Yakin. O longa acompanha a rotina de Max, um cão altamente treinado que serve ao lado do soldado Kyle Wincott.

Até que Kyle morre em um combate no Afeganistão, e o animal é adotado pela família do fuzileiro naval, mas se torna feroz e não mantém contato com ninguém. O animal cria laços com Justin, irmão de Kyle, e juntos os dois tentam desvendar os mistérios por trás da morte do soldado.

Título Original: Max

Elenco: Thomas Haden Church, Lauren Graham, Robbie Amell, Luke Kleintank

Dubladores: Eduardo Drummond; Manolo Rey; Marcio Simoes; Sheila Dorfman

Direção: Boaz Yakin

Horário: 15h25, horário de Brasília

Outros filmes nesta semana na Globo

Segunda-feira (03/07)

Tela Quente exibe o filme "Sonic: O Filme" (2020)

Horário: 22h25, horário de Brasília, após Terra e Paixão

Sábado (07/07)

Corujão I exibe o filme "O Filme Da Minha Vida" (2017)

Horário: 03h05, horário de Brasília, após o Comédia na Madrugada

