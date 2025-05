Hoje não tem Sessão da Tarde? Veja a programação (2/5)

Globo exibe seu Show de 60 anos que contou com grande elenco da emissora

Nesta sexta-feira, 2 de maio, não tem Sessão da Tarde na TV Globo. A programação tradicional da emissora volta na segunda-feira, 5 de maio, mas a boa notícia é que há filmes programados para o fim de semana na emissora.

Por que hoje não tem Sessão da Tarde?

A partir das 15h15, de Brasília, a TV Globo transmite o Show de 60 anos da emissora e, por isso, hoje não tem Sessão da Tarde. O especial foi ao ar na noite de segunda-feira e fez sucesso entre o público, especialmente nas redes sociais. Os melhores momentos deve ser exibido nesta sexta – incluindo o encontras das “Vilãs”.

Em seguida, às 17h15, o público poderá acompanhar os capítulos de Tieta no Vale a Pena Ver de Novo.

Na madrugada de sexta para sábado, a Globo coloca na sua programação o filme do “Simonal” e depois o longa “Beleza no Mundo dos Negócios”. No sábado e domingo ainda tem Verlust, O Bom Doutor, Rampage e Crimes na Madrugada.