6 melhores momentos do Show dos 60 anos da Globo

A TV Globo está fazendo 60 anos e para comemorar o aniversário, a emissora reuniu seus principais nome para um grande show. O evento foi exibido ao vivo e contou com encontros inimagináveis, começando pelas maiores vilãs da teledramaturgia. Veja os melhores momentos.

Fátima Bernades e TV Globinho

Após tantos memes na web, a apresentadora se posicionou sobre o fim da faixa de desenhos animados para estrear o Encontro, em 2015. Em tom de brincadeira, em um musical exibido no início do show e em determinado momento pedia a volta da TV Globinho, Fátima Bernardes declarou “Não tenho nada a ver com isso”.

"VOLTA TV GLOBINHO."

Mariana Ximenes de Ana Francisca

O musical exibido no início da comemoração trouxe alguns personagens memoráveis da teledramaturgia, como Ana Francisca, protagonista de Chocolate com Pimenta. O que espantou o público na web é que mesmo após 21 anos da exibição da trama, a atriz continua igual.

É Natal? Roberto Carlos abriu o show

O telespectador está acostumado a assistir Roberto Carlos na Globo no final do ano, no especial de Natal. Mas a festa foi antecipada alguns meses com a apresentação do cantor, que emocionou a plateia.

O encontro de vilãs

Não tem como falar de Globo sem mencionar as novelas e não tem como falar de novelas sem lembras das vilãs. Então, por que não reunir as mais icônicas em um camarim? Leticia Colin como Vanessa, Flávia Alessandra como Cristina, Joana Fomm como Perpétua, Lilia Cabral como Maristela, Adriana Esteves como Carminha, Glória Pires como Raquel, Renata Sorrah como Nazaré e Susana Vieira como Branca se reuniram e apresentaram um dos momentos engraçados da noite.

Regina Duarte de volta

Regina Duarte voltou às telas da Globo para um clipe da novela Véu de Noiva. A participação acontece 7 anos após a atriz deixar a emissora para fazer parte do governo Bolsonaro. A artista esteve no elenco de grande folhetins da casa e viveu personagens notáveis, mas seu retorno dividiu opiniões do público.

Bastidores de Vale Tudo

Uma das maiores fofocas do ano até agora é o bastidor de Vale Tudo e a suposta briga entre Bella Campos e Cauã Reymond. E se entre o elenco tem climão, para Fábio Porchat, Tatá Werneck e Paulo Vieira, o assunto é piada e mereceu estar no palco do show de 60 anos da Globo. O trio de humoristas fez algumas referências da situação e arrancou risada do público.

“Falar daquela coisa que mais nos fez ficar grudadinhos na tela nesses últimos 60 anos”, disse Paulo. Tatá aproveitou e soltou “bastidores de Vale Tudo”.

"O que mais fez a gente ficar grudadinhos na ela durante 60 anos."

"Os bastidores de Vale Tudo."

"Não fala tocando, tem cecê debaixo do braço…"

"MINHA MASCULINIDADE."



