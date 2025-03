Horário de Mania de Você: novela começa mais cedo nesta quinta (20/3)

Tem mudança na programação da TV Globo nesta quinta-feira, 20 de março, e afeta o horário de Mania de Você. Hoje, a novela das 9 vai começar mais cedo conta da transmissão do jogo do Brasil.

Nesta quinta-feira, 20, a novela Mania de Você começa às 20h50, horário de Brasília, logo após o “Jornal Nacional”, que também será exibido mais cedo por causa do jogo do Brasil nas Eliminatórias da Copa. O capítulo de hoje terá apenas 35 minutos.

Para assistir o folhetim, basta sintonizar na Globo no horário indicado. Quem estiver longe da televisão pode acompanhar a história através do Globoplay, que libera o sinal gratuitamente para não assinantes cadastrados.

Basta fazer login com e-mail e senha e clicar em ‘Agora na TV’ para ter acesso ao sinal da emissora ao vivo. Quem tem um dos planos pagos pode assistir aos capítulos posteriormente quando quiser.

No capítulo de hoje, Molina vai despistar Mércia. Enquanto isso, Rebeca se hospeda no Albacoa. Mavi liga para a polícia para avisar o local onde Molina supostamente está. Luma observa o carro de Mércia pelo drone e avisa a Mavi que ela está indo para o Albacoa. Hugo faz novos exames. Mércia escreve um bilhete para Rebeca fingindo que é Molina. Cristiano deixa claro a Daniel que lutará por Michele. Luma observa Mércia pelo drone perto do Brisa e resolve ir a seu encontro. Mércia surpreende Rebeca e Molina.