Horário de Vale Tudo hoje: novela começa mais cedo nesta quarta (7/5)

TTem mudança na programação da TV Globo nesta quarta-feira, 7 de maio, e a alteração afeta o horário de Vale Tudo. Hoje, a novela das 9 vai começar mais cedo em razão da transmissão do jogo do Flamengo na Libertadores.

Nesta quarta-feira, 7, a novela Vale Tudo começa às 20h35, horário de Brasília, logo após o “Jornal Nacional”, que também será exibido mais cedo por causa do jogo da Libertadores. O capítulo de hoje terá apenas 35 minutos.

Assistir Vale Tudo hoje pela internet

Para assistir o folhetim online, basta sintonizar na Globo no horário indicado. Quem estiver longe da televisão pode acompanhar a história através do Globoplay, que libera o sinal gratuitamente para não assinantes cadastrados.

Faça o login com e-mail e senha e clicar em ‘Agora na TV’ para ter acesso ao sinal da emissora ao vivo. Quem tem um dos planos pagos pode assistir aos capítulos posteriormente quando quiser.

No capítulo de hoje de Vale Tudo, Maria de Fátima comenta com César sua suspeita de que Rubinho possa ter roubado dinheiro de Marco Aurélio. Raquel sente ciúmes da proximidade de Ivan com Heleninha. Maria de Fátima provoca um acidente para sensibilizar Raquel. Luciano alerta Ivan sobre sua relação com Heleninha, insinuando que ela demonstra estar interessada no executivo. Celina diz a Odete que Heleninha não está nervosa com a exposição e sim com a expectativa do encontro com Ivan. Ivan decepciona Heleninha ao apresentar Raquel como sua mulher.