Debate vai começar após a novela Pantanal e vai contar com 7 candidatos

Horário do debate da Globo hoje: que horas começa e quem vai

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e outros candidatos à Presidência da República se enfrentarão na noite desta quinta-feira, ao vivo, e o horário do debate da Globo está previsto para começar após a novela Pantanal.

Que horas começa o debate da Globo para presidente?

O horário do debate da Globo hoje, quinta-feira, 29 de setembro, terá início às 22h30 e término às 01h4o do horário de Brasília. Participam do debate Padre Kelmon (PTB), Luiz Felipe D’Ávila (NOVO), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Ciro Gomes (PDT), e Jair Bolsonaro (PL).

Como posso assistir?

O debate, organizado pela Rede Globo, será o último evento antes da votação do primeiro turno da eleição em 2 de outubro. O evento terá transmissão ao vivo para todo o Brasil e também pelo Globoplay, plataforma online da emissora.

Regras

De acordo com a Globo, o posicionamento dos candidatos no estúdio foi definido por ordem alfabética do primeiro nome. Da esquerda para a direita, estarão Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Padre Kelmon (PTB), Luiz Felipe D’Ávila (NOVO), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil).

O debate terá quatro blocos: o primeiro e o terceiro com temas livres; o segundo e o quarto com temas determinados. Ao final do quarto bloco, cada candidato fará suas considerações finais.

Os candidatos terão 30 segundos para fazer as perguntas e um minuto para a réplica, enquanto o candidato que responde terá três minutos, que poderá dividir como quiser, entre a resposta e a tréplica.

As perguntas, em ordem sorteada previamente, serão feitas sempre de candidato para candidato. O candidato pergunta para um candidato de sua livre escolha, entre os que ainda não tiverem respondido naquele bloco. No bloco de temas determinados, a mecânica é a mesma, com o mediador sorteando em uma urna, antes das perguntas, o tema que deverá ser abordado.