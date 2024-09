Horário do debate da Record SP e como assistir online no Brasil

Nesse sábado, 28 de setembro, os candidatos à Prefeitura de São Paulo se encontram para o debate da Record TV marcado para às 20h40 (horário de Brasília). Por causa das duas últimas confusões envolvendo Pablo Marçal, o evento na emissora terá copos de acrílicos.

Como vai ser o debate da Record?

Como dois debates com os candidatos tiveram agressões, um em que Datena atingiu Marçal com uma cadeirada, e o outro onde um assessor do ex-coach agrediu com um soco o marqueteiro de Ricardo Nunes, o evento desse sábado deve reforçar a segurança nos estúdios.

Uma das medidas para evitar que pessoas sejam feridas foi trocar os copos de vidros por acrílico, como usam em festas infantis, e também remover objetos que possam ser usados como armas, a exemplo de uma luminária. As informações são do colunista Flávio Ricco, do portal R7.

Os convidados confirmados são Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

O encontro será mediado por Eduardo Ribeiro e terá a duração de três blocos. Os candidatos poderão fazer perguntas aos concorrentes e também receberão questionamentos de jornalistas convidados. A sabatina deve durar aproximadamente duas horas.

Assistir a Record pela internet

Não está em São Paulo e quer acompanhar o debate dos candidatos para a prefeitura da cidade? A Record TV tem transmissão ao vivo e gratuita através do Playplus. Para assistir A emissora em tempo real é preciso se cadastrar no site, mas não é necessário quer pagar nada - embora também exista essa opção para conteúdos exclusivos.

Como? É simples: acesse o site (https://www.playplus.com), clique em ‘faça um teste grátis’ e em seguida aperte ‘play gratuito’. O próximo passo será escrever as seguintes informações: como deseja ser chamado, e-mail e qual a senha que deseja usar. Aperte 'avançar'.

Depois, procure a aba "no ar" e assista ao programa.