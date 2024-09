VÍDEO: debate de SP tem Marçal expulso e nova briga em estúdio

Depois da cadeirada de Datena, um nova briga no debate de SP envolvendo o candidato Pablo Marçal (PRTB), dessa vez no evento promovido pelo Flow nessa segunda-feira, 23 de setembro. O ex-coach foi expulso após despeitar as regras do debate e em seguida uma briga tomou o estúdio.

O que aconteceu no debate de SP?

Nas considerações finais do debate do Flow, mediado pelo jornalista Carlos Tramontina, Pablo Marçal usou seu tempo para disparar acusações contra o candidato Ricardo Nunes (MDB). Foi então que o apresentador advertiu o candidato, que repetiu a ofensa e acabou sendo expulso.

Em seguida, começa o tumulto no estúdio e é possível ver os candidatos tentando se proteger. Marina Helena (Novo), Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB) e Tabata Amaral (PSB) estavam no estúdio.

O cinegrafista e sócio de Pablo Marçal, Nahuel Medina, deu um soco no olho do marqueteiro Duda Lima, que deixou os estúdios sangrando. A Polícia Militar foi acionada e os envolvidos foram a delegacia.