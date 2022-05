Horário do especial Ivete Sangalo na Globo e como assistir ao vivo

A Globo exibe hoje, 27, o especial de aniversário de Ivete Sangalo no horário após a novela Pantanal. A cantora baiana vai se apresentar gratuitamente na cidade de Juazeiro, Bahia, em comemoração ao seu aniversário de 50 anos. O evento também será transmitido pelo Multishow e Globoplay.

Qual o horário do especial Ivete Sangalo na Globo?

O horário do especial de Ivete Sangalo na Globo é às 22h35, horário de Brasília, logo após a exibição da novela Pantanal. Além do canal aberto, a apresentação também será transmitida no Multishow, a partir das 00h10. Outro jeito de acompanhar é pelo Globoplay, clicando na aba ‘agora na TV’.

A festa será apresentada pelo ator Érico Brás – Marcos Mion precisou ser substituído após testar positivo para a covid-19. “Quando recebi o convite para apresentar a transmissão, de imediato preparei minha mente e meu espírito para que eu seja fogos no meio dessa celebração, que é tão merecida e, segundo a minha intuição, vai ser uma das melhores festas que a gente já fez”, disse o famoso ao Gshow.

A apresentação de Ivete é parte da nova turnê da cantora chamada Tudo Colorido. O show passa pelos maiores clássicos da carreira da famosa, desde o seu começo no Banda Eva, até sucessos recentes de seus últimos álbuns.

“O grande lance especial é que vai ser no dia do meu aniversário. Vou estar na minha cidade comemorando os meus 50 anos, comemorando esse novo ciclo que se encerra e que se começa”, disse a cantora. Ivete diz que quer levar ao público alegria, felicidade e música depois do período sombrio da pandemia. “Vai ser um show lindo! Estou preparando um cenário e um coração cheio de coisas boas para dividir com as pessoas”.

Quem são os filhos de Ivete Sangalo?

Ivete Sangalo é mãe de três filhos. O primogênito Marcelo, de 12 anos, e as gêmeas Helena e Marina, de 4. As crianças são frutos do casamento da baiana com o nutricionista Daniel Cady, com quem ela mantém um relacionamento desde 2009.

Marcelo tem chamado atenção nas redes sociais pela semelhança com a mãe. Em um publicação da cantora no Instagram, muitos internautas comentaram o fato dos dois estarem cada vez mais parecidos. “O filho da Ivete tá parecendo mais a Ivete do que a própria Ivete”, escreveu uma fã.

Em 2018, aos 45 anos, Ivete fez um procedimento de inseminação artificial e engravidou das gêmeas Helena e Marina. As meninas nasceram em pleno Carnaval, data muito simbólica para a rainha da folia.

“Queria ter certeza que a minha gravidez ia pra frente aos 45 anos. Não queria criar expectativa de uma coisa que não ia vingar. Fui para a inseminação, e deu certo. Descobrimos que eram gêmeos”, contou a famosa durante o programa Tamanho Família em 2019.

Ivete Sangalo é uma das mais consagradas e cantoras brasileiras. Atualmente, ela é apresentadora do The Masked Singer Brasil, reality musical na Globo. Seu último lançamento na música foi o álbum Onda Boa, em fevereiro deste ano.

