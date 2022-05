Gêmeas de Ivete Sangalo: como Marina e Helena estão hoje

As gêmeas de Ivete Sangalo apareceram em uma foto publicada pela cantora em suas redes sociais e chamaram a atenção dos internautas. Nascidas em 2018, Marina e Helena já estão com quatro anos de idade, e são frutos do casamento da baiana com Daniel Cady.

Cantora posta foto inédita ao lado da meninas

Marina e Helena, gêmeas de Ivete Sangalo, apareceram ao lado da cantora em uma publicação no Instagram do dia 20 de maio de 2022. Mais discreta em relação a vida pessoal, o clique chamou a atenção da web. “Desde que cheguei por essas bandas eu venho colecionando presentes e experiências gigantescas. Ô Deus bom que me faz feliz todos os dias! A festa só tá começando! Meus filhos lindos, mamãe ama muito vocês”, escreveu.

As gêmeas nasceram em 2018, quando Ivete estava com 45 anos de idade. Marina e Helena vieram ao mundo no mês de fevereiro, em pleno Carnaval. A data não poderia ter sido a mais apropriada já que a cantora é considerada a rainha da folia – essa foi a primeira vez que a famosa se ausentou dos trios elétricos.

O parto das gêmeas inicialmente estava marcado para 22 de fevereiro, mas acabou sendo antecipado para o dia 10, quando a cantora começou a sentir contrações. Marina e Helena nasceram de 36 semanas, com 3kg e não precisaram de incubadora.

Ivete também é mãe de Marcelo, 12. O primogênito também chamou atenção nos últimos dias pela semelhança com a cantora.

Gêmeas de Ivete Sangalo são idênticas?

As gêmeas de Ivete Sangalo não são idênticas. Cynthia Sangalo, irmã de Ivete, contou à imprensa que esperava na porta do hospital logo depois do parto. “Uma parece com a mãe, outra com o pai. Não são (idênticas)”, disse.

Na época, Ivete revelou ter engravidado por meio de inseminação artificial, após tentar o método tradicional. “Queria ter certeza que a minha gravidez ia pra frente aos 45 anos. Não queria criar expectativa de uma coisa que não ia vingar. Fui para a inseminação, e deu certo. Descobrimos que eram gêmeos”, contou a famosa durante o programa Tamanho Família em 2019.

Quem é o marido de Ivete Sangalo?

Os três filhos de Ivete são frutos do casamento da baiana com o nutricionista Daniel Cady, com quem ela está casada há mais de dez anos. Os dois se conheceram por acaso em 2008 no elevador do prédio onde a cantora morava. Na época, o rapaz estava no local para visitar um amigo, que era vizinho da famosa.

Em novembro do ano passado, surgiram rumores de que os dois teriam se separado após o nutricionista apagar os registros ao lado da cantora. Ele logo esclareceu os boatos: “Já vou logo começar a live adiantando esse assunto, que foi fofoca pura. Não teve nada com meu casamento. Não sei de onde surgiu essa história. Alguma semente do mal viu quando eu estava recomeçando meu Instagram e soltou isso”.

Antes de Cady, Ivete namorou o empresário Felipe Simão. Em 1999, ela também teve um breve relacionamento com o apresentador Luciano Huck.

