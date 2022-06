Idade dos atores de Stranger Things: quantos anos eles têm agora?

Quando a primeira temporada de Stranger Things foi ao ar em 2016, os protagonistas da trama ainda eram crianças. Millie Bobby Brown, a Eleven, Finn Wolfhard, intérprete de Mike, e demais atores cresceram diante do público e hoje já são jovens adultos. Qual a idade dos atores de Stranger Things?

Para um pouco de contexto, Stranger Things estreou em 2016 e os eventos da primeira temporada começam em novembro de 1983. Na quarta temporada (a primeira metade da qual acabou de cair na Netflix para seu prazer), a linha do tempo do programa progrediu para o início de 1986. Então, enquanto um pouco mais de dois anos se passaram no mundo da série, seis anos se passaram no mundo real, o que ajuda a explicar por que o elenco está começando a parecer tão visivelmente mais velho do que seus alter egos na tela.

Millie Bobby Brown, a Eleven – Qual a idade dos atores de Stranger Things?

Millie Booby Brown hoje tem 18 anos de idade – a atriz nasceu em 19 de fevereiro de 2004. Quando se tornou famosa, ela tinha apenas 12 anos e conquistou o mundo ao viver Eleven, protagonista da trama. Atualmente, ela namora Jake Bongiovi, de 20 anos, filho do cantor Bon Jovi.

Além de Stranger Things, Millie estrelou alguns filmes. Ela pode ser assistida em Godzilla II: Rei dos Monstros (2019), Enola Homes (2020) e Godzilla vs Kong (2021).

Finn Wolfhard, o Mike

O pequeno Mike cresceu e hoje já está com 19 anos de idade. O ator nasceu em 23 de dezembro de 2002 e tinha 14 anos quando a primeira temporada de Stranger Things foi ao ar na Netflix. Hoje, ele tem uma namorada chamada Elsie Richter, que também é atriz. Os dois são bastantes discretos e quase não aparecem juntos.

Depois do sucesso como Mike, Finn esteve nos filmes It (2017), Dog Days (2018), The Goldfinch (2019), IT-Chapter Two (2019), além de ter dublado o personagem Pugsley na animação da Família Adams (2019).

Noah Schnapp, o Will – Qual a idade dos atores de Stranger Things?

Noah Schnapp está com 17 anos de idade. Nascido em 3 de outubro de 2004, o ator tinha 12 anos quando ficou famoso na pele de Will Byers.

O ator também emplacou alguns papéis no cinema depois do sucesso da série da Netflix. Noah esteve em We Only Know So Much (2018), Intensive Care (2018), O Menino e A Guerra (2020), Abe (2020) e O Halloween do Hubie (2020).

Gaten Matarazzo, o Dustin

Gaten Matarazzo conquistou o público na pele do pequeno Dustin aos 14 anos de idade. Hoje, o ator já tem 19 – ele nasceu em 8 de setembro de 2002. Ele namora a também atriz Elizabeth Yu.

O ator ainda não apareceu em outros papéis na televisão e no cinema. Ele fez uma participação como ele mesmo no programa humorístico Ridiculousness da MTV em 2017. Também foi apresentador do programa de pegadinhas Grite, você está sendo filmado (2019) da Netflix.

Caleb McLaughlin, o Lucas

Caleb McLaughlin, intérprete de Lucas em Stranger Things, já tem 20 anos de idade. Ele nasceu em 13 de outubro de 2001 e tinha 14 anos quando a primeira temporada da série foi ao ar.

Além de Stranger Things, ele fez uma participação no seriado Blue Bloods (2016) e na minissérie The New Edition Story (2017). No cinema, atuou nos longas-metragens High Flying Bird (2019) e Concrete Cowboy (2020).

Sadie Sink, a Max – Qual a idade dos atores de Stranger Things?

Sadie Sink hoje tem 20 anos de idade. Nascida em 16 de abril de 2002, ela tinha 15 anos quando entrou na segunda temporada de Stranger Things.

Antes viver Max na série da Netflix, ela participou de alguns episódios dos seriados The Americans (2013) e Blue Bloods (2014). No cinema, interpretou Ziggy em Rua do Medo: 1978 – Parte 2 (2019). Recentemente, estrelou o curta-metragem da música All Too Well da cantora Taylor Swift.

