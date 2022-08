Isabel Teixeira tem marido na vida real? Veja o status da atriz

A intérprete de Maria Bruaca é um verdadeiro sucesso entre os internautas e desperta curiosidade sobre sua vida pessoal. Quem é Isabel Teixeira marido na vida real? A atriz é bastante discreta em relação aos seus relacionamentos, mas já falou sobre seus filhos e ex-esposo em entrevistas.

Isabel Teixeira é casada?

Isabel Teixeira está solteira atualmente. A atriz já foi casada por quatorze anos com o fotógrafo Roberto Setton, com quem teve dois filhos, Diego, de 18 anos, e Flora, de 11.

Os dois se conheceram em um curso de fotografia que a atriz decidiu fazer, conforme o fotógrafo relatou para a revista Piauí em agosto deste ano. Ele lembra que deu uma festa em sua casa, mas ninguém apareceu além de Isabel. Foi aí que os dois começaram a se aproximar.

Hoje, eles têm guarda compartilhada de ambos os filhos. Os adolescentes passam uma semana com cada um dos pais, que dividem igualmente todas as despesas.

Em entrevista à Marie Claire, em julho deste ano, a atriz de 48 anos contou que as duas gestações foram planejadas com seu então parceiro. Na juventude, a dramaturga realizou dois abortos após engravidar de um namorado. “Éramos muito jovens. Então, todos nos reunimos na sala e decidi abortar. Foi difícil, mas tive apoio”, revelou. Ela também disse que seus filhos vieram na hora em que ela escolheu.

Em Pantanal, Maria Bruaca começa a trama casada com Tenório (Murilo Benício), mas conquista outros dois pares românticos ao longo da novela, Levi (Leandro Lima) e Alcides (Juliano Cazarré), sendo este último o amante da personagem e que ganhou a torcida do público.

A atriz, que tem mais de 30 anos de carreira no teatro, viu sua vida mudar com o enorme sucesso de Maria Bruaca em Pantanal. Ela já havia participado do seriado Desalma (2020) e da novela Amor de Mãe (2019), ambos da Rede Globo, mas foi com a esposa submissa do horário nobre que ganhou projeção nacional.

Isabel Teixeira é filha de quem?

Isabel Teixeira não é a única de sua família que apareceu em Pantanal. A atriz é filha do cantor Renato Teixeira e irmã de Chico Teixeira – ambos fizeram participações na novela.

Seu irmão Chico interpretou Quim na primeira fase da trama. Ele era um dos peões de maior confiança de José Leôncio (Marcos Palmeira), ao lado de Tião (Fábio Neppo). Os dois foram designados pelo patrão para cuidar de outra fazenda de sua propriedade em Minas Gerais e por lá ficaram.

Na segunda fase de Pantanal, foi Renato Teixeira quem interpretou o peão em sua velhice. Após a morte de Tião, o personagem voltou para a fazenda do rei do gado para uma despedida e emocionou o púbico ao cantar uma de suas músicas. Desolado com o falecimento do amigo de longa data, Quim também morreu no folhetim.

Quem é a mãe de Isabel Teixeira?

Isabel Teixeira é filha da também atriz Alexandra Corrêa, que já faleceu. Foi através da matriarca, que também atuava no teatro, que ela começou sua carreira.

A atriz contou à revista que sua estreia nos palcos foi aos 10 anos. Nervosa na coxia, ela relembra que sua mãe se aproximou e disse que a filha que ainda dava tempo de desistir. “Eu quero fazer”, respondeu Isabel. Alexandra então lhe desejou “merda”, uma expressão usada no teatro que significa “boa sorte”.

O contato de Isabel com o seu pai durante a infância foi limitado e por muito tempo, o convívio maior foi com sua mãe.

Hoje, a intérprete de Maria Bruaca e Renato Teixeira mantém uma relação mais próxima. “Bel é a minha filha amada, minha filha querida. Quando tem aqueles amassos, eu vou pro quarto, eu não assisto. […] Sabe aquela menininha que peguei no colo? Minha filhotinha”, disse o cantor durante sua participação no É de Casa.