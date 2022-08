Qual o final de Maria Bruaca em Pantanal?

Personagem ainda vai sofrer na mão do marido antes de libertar de vez do casamento

O final de Maria Bruaca em Pantanal será feliz após tanto sofrimento na novela. A dona de casa vai conseguir ser feliz ao lado de Alcides (Juliano Cazarré), mas antes terá que enfrentar a fúria de Tenório (Murilo Benício) que vai armar um plano para se vingar da mulher e do peão.

Para contar ao leitor o desfecho de um dos principais personagens da trama, revisitamos o que aconteceu na novela Pantanal de 1990.

Final de Maria Bruaca em Pantanal será com Alcides

De acordo com a primeira versão da novela, exibida em 1990 pela Manchete, o final de Maria Bruaca em Pantanal é ao lado de Alcides. Se a história se repetir no remake da Rede Globo, os dois ficarão juntos nos últimos capítulos da trama após a morte de Tenório, mas até lá a dona de casa ainda vai sofrer muito nas mãos do vilão.

A mãe de Guta (Julia Dalavia) vai passar um tempo morando e trabalhando na chalana ao lado de Eugênio (Almir Sater) após ser expulsa de casa por Tenório. Enquanto isso, Zuleica (Aline Borges) e seus filhos chegam no Pantanal e passam a morar na fazenda.

Mas nem após ter conseguido trazer sua segunda família para a região Tenório vai se dar por satisfeito. De acordo com publicação do O Globo, do dia 26 de julho, o vilão vai castrar Alcides assim como aconteceu na primeira versão da novela. E tudo na frente de Maria Bruaca, como uma forma de se vingar da ex-mulher pelos chifres que ela lhe colocou.

A cena deve ser exibida na última semana da trama. Tenório vai flagrar Maria Bruaca e Alcides no quarto em que o peão morava na fazenda – a dona de casa irá até o local para se despedir de Guta e avisar que está de mudança para o Paraná. No entanto, Bruaca e o peão acabam transando no cômodo, e o fazendeiro vê tudo.

Tenório ameaçará o casal e irá levá-los para uma tapera abandonada, onde dará sequência a sua vingança. O vilão amarra os pombinhos e primeiro ameaça Bruaca de estupro. Depois, ele pega a faca e começa a castrar Alcides. Em 1990, a cena foi repleta de sangue e chocou o público, mas no remake será mais leve.

O público acompanhará a castração pelos olhos de Maria Bruaca, que verá tudo com uma expressão de desespero e sofrimento. Mas Alcides não será “capado” de verdade, já que em 1990 o procedimento foi malsucedido.

Bruaca só ficará livre de Tenório nos capítulos finais de Pantanal, quando Alcides for se vingar do patrão por ter tentado castrá-lo. O crápula será morto pelo ex-funcionário, que acertará uma lança em seu corpo. Depois, ele será puxado por uma sucuri para dentro do rio.

Maria Bruaca enfim será feliz ao lado de Alcides depois da morte de Tenório. Os dois irão embora da região e recomeçarão suas vidas juntos no Sarandi. A dona de casa fica com as terras do marido na região sul do país, enquanto Zuleica continua na fazenda ao lado dos filhos.

Assista o vídeo com desfecho da novela Pantanal de 1990:

Quando termina Pantanal?

A novela Pantanal termina em 7 de outubro, de acordo com informações de Fefito, do UOL. O último episódio será reapresentado no dia 8, sábado.

Após o término do remake, que tem rendido bons índices de audiência para a emissora, a Globo passa a exibir Travessia, trama de Gloria Perez que abordará o impacto da revolução tecnológica na sociedade. As gravações já começaram e além dos Estúdios Globo no Rio de Janeiro, também estão sendo rodadas cenas em Portugal.

Travessia começa com a história de Brisa (Lucy Alves), uma jovem que mora no interior no Maranhão e é vítima de um grupo de jovens que moram em Portugal. Os adolescentes usam a tecnologia deep fake para colocar o rosto da protagonista em um outro vídeo, que viraliza e destrói a vida da mocinha. Durante a busca para provar sua inocência, ela conhece o hacker Otto (Rômulo Estrela), que passa ajudá-la na missão. A aproximação entre os dois causa a fúria de Ari (Chay Suede), que começa a dar sinais de vilania.

Haverá ainda um triângulo amoroso vivido pelos atores Vanessa Giácomo, Alessandra Negrini e Rodrigo Lombardi, e a volta dos personagens Helô (Giovanna Antonelli), Stênio (Alexandre Nero) e da empregada Creusa (Luci Pereira) de Salve Jorge (2012), que vão aparecer na nova trama.

Jade Picon, Drica Moraes, Humberto Martins, Ailton Graça, Dandara Mariana, Alessandra Negrini, Bel Kutner e outros nomes já conhecidos pelo público também estão no elenco.