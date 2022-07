Alcides vai ser castrado em Pantanal, mas diferente de 1990

Difíceis cenas aguardam o personagem de Juliano Cazarré no remake da TV Globo de Pantanal. Alcides vai ser castrado assim como na versão de 1990, em que Tenório se vingou pelo chifre que recebeu da esposa Maria Bruaca. No entanto, a produção comandada por Bruno Luperi realizará algumas mudanças na chocante cena, que vai ser menos impactante para o público em 2022.

Como Alcides vai ser castrado no remake de Pantanal?

Alcides vai ser castrado em Pantanal de 2022, mas a cena será diferente da versão de 1990, segundo a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, que apurou as mudanças do remake. De acordo com a informação, o autor Bruno Luperi optou por manter a cena menos violenta.

Enquanto na versão de 1990, o público assistia ao momento em que Tenório se deliciava ao castrar Alcides e viu todo o terror, sofrimento, sangue e berros de dor do peão, no remake nada disso será exibido. Nesta versão, o público acompanhará tudo pelos olhos de Maria Bruaca, que será trancada por Tenório em um quartinho.

A mulher vai tentar assistir ao momento pelas frestas da porta e tudo o que o público em casa verá são os olhares de horror da personagem de Isabel Teixeira. Nada da castração será mostrada, apenas será possível ouvir os gritos do personagem de Juliano Cazarré durante o ato.

O ator Juliano Cazarré não deu detalhes sobre a cena em que Alcides vai ser castrado, porém, confirmou durante o programa de Ana Maria Braga do dia 25 de julho que a cena será diferente. “Vai ter modificações em relação ao original, mas acho que mantém o peso do que aconteceu com o Alcides. Ele sai muito devastado do que ele vai passar, mas acho que vai ser menos gráfico, menos sangue do que na outra [versão]. Fica mais misterioso o que aconteceu, dá a oportunidade das pessoas construírem na cabeça delas, mas também não posso adiantar muita coisa”, comentou o ator.

Para quem não lembra, Tenório resolve castrar Alcides na novela Pantanal para se vingar da traição da esposa Maria Bruaca com seu ex-funcionário. O casal vira seu alvo do vilão depois que ele escuta uma conversa de Alcides e Zefa na cozinha, que revela em detalhes o caso da dupla.

Relembre as primeiras atitudes de Tenório após descobrir a traição na novela:

Cena de 1990 gerou reclamações do público

O ator que interpretou Alcides na versão de 1990, Ângelo Antônio, revelou em entrevista ao Notícias da TV, agora em julho, que as pesadas cenas da castração do peão na Manchete causaram grande comoção no público. O famoso contou que a emissora passou a receber muitas ligações e cartas de telespectadores que não gostaram do momento.

“O público teve uma rejeição muito grande em relação a isso. (…) O Benedito teve que meio que reescrever a questão para falar que não houve a castração, que não deu certo, que quase castrou”, disse. Para quem não lembra, nos capítulos finais da novela, Alcides revela para Maria Bruaca que descobriu que a castração falhou e que apesar do sofrimento que passou, continua um homem inteiro. Os dois comemoram e ganham um final feliz longe do Pantanal ao subirem na chalana rumo ao Sarandi, no Paraná.

Quando castração vai ao ar na Globo?

Se a ordem dos acontecimentos da novela de 1990 forem repetidos no remake da Globo, Alcides vai ser castrado apenas na reta final do folhetim, com cerca de uns 20 capítulos restando para o desfecho. Como o folhetim de 2022 tem previsão de acabar na primeira semana de outubro, é provável que a cena vá ao ar em meados de setembro. A Globo ainda não publicou o resumo deste acontecimento da novela para confirmar quando exatamente a cena vai ao ar.

