Jack e Elizabeth de Quando Chama o Coração namoram na vida real?

Jack (Daniel Lissing) e Elizabeth (Erin Krakow) formam o casal protagonista de Quando Chama o Coração. Os dois ganharam a torcida do público desde o início, que também fica curioso para saber se os atores intérpretes de Jack e Elizabeth namoram na vida real.

Jack e Elizabeth namoram na vida real?

Daniel Lissing e Erin Krakow, responsáveis por viver o casal Jack e Elizabeth nas telinhas, não namoram.

O intérprete de Jack é casado com Nadia desde 2020. Ao contrário do ator, a jovem não é famosa e até se casar com a estrela de Quando Chama o Coração evitou divulgar seu sobrenome para proteger sua família dos holofotes. Depois da união com o famoso, ela passou a se chamar Nadia Lissing.

Em entrevista ao portal americano Entertainment Tonight, ela revelou que os dois se conheceram em 2017 na Islândia. Nadia não sabia que Daniel era ator até o quarto encontro com ele.

Já Erin Krakow é muito discreta em relação a sua vida pessoal. Há boatos de que ela teria namorado o ator Ben Rosenbaum, que interpreta Michael Hickamon em Quando Chama o Coração, mas os rumores nunca foram confirmados. Atualmente, ela está solteira.

O que aconteceu com Jack na série?

Em Quando Chama o Coração, Jack e Elizabeth se casam, mas o rapaz tem um fim trágico. Ele é escalado para uma missão, mas acaba não voltando para casa. O mocinho morre durante um deslizamento de terra, deixando Elizabeth viúva.

A morte do personagem aconteceu devido a um pedido do próprio ator. O artista já estava há cinco anos na atração e resolveu partir para novos projetos. Em entrevista ao Entertainment Tonight, ele disse que deixou o seriado por motivos pessoais e que foi apoiado pelos produtores do canal Hellmart, responsável pela trama.

As seis primeiras temporadas de Quando Chama o Coração estão disponíveis na Netflix. Atualmente, a Record também exibe os episódios, de segunda a sexta, às 21h45, horário de Brasília.