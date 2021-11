Jack (Daniel Lissing) é um dos principais personagens de Quando Chama o Coração, série canadense em exibição na Record. Apesar da torcida do público para que ele e Elizabeth (Erin Krakow) tenham um final feliz, não é isso que acontece, já que o rapaz falece tragicamente. Sendo um dos protagonistas, a audiência ficou curiosa para saber por que Jack morre em Quando Chama o Coração.

Por que Jack morre em Quando Chama o Coração?

No seriado, o romance entre Elizabeth e Jack prosperou. Apesar de não simpatizarem um com o outro de início, os dois se renderam à paixão e chegaram a se casar.

Porém, os pombinhos foram separados por uma tragédia. Jack é escalado para uma missão, mas acaba não voltando para casa. O mocinho morre durante um deslizamento de terra, deixando Elizabeth viúva.

O personagem morreu na série não por uma vontade dos produtores, mas por uma escolha do ator Daniel Lissing. O artista já estava há cinco anos na atração e resolveu partir para novos projetos.

Lissing explicou o motivo de sua saída em entrevista ao programa americano Entertainment Tonight: “Surgiram circunstâncias para mim em que eu precisava deixar o Quando o Coração Chama por razões que são muito pessoais para mim. Eu fui falar com a produção do canal Hallmark e eles não fizeram nada além de me apoiar”.

Como assistir Quando Chama o Coração?

O seriado começou em 2014 e está em sua oitava temporada. Na Netflix, estão disponíveis as seis primeiras. Na Record, a trama é exibida de segunda a sexta, às 21h45, horário de Brasília, logo após a novela Gênesis.

Ambientada no Canadá, no século 20, a série conta a história de Elizabeth Thatcher, uma mulher rica que abre mão de sua vida de luxo para ser professora de uma escola em uma pequena comunidade no Oeste. Quando Chama O Coração é estrelada por Erin Krakow, Kavan Smith, Lori Loughlin, Jack Wagner, Pascale Hutton, Ali Liebert, Andrea Brooks, Aren Buchholz, Ben Rosenbaum e Carter Ryan Evanvic.

Leia também:

Elizabeth fica grávida?