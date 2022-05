Jade Picon vai fazer novela? Entenda a polêmica

Desde o início dos boatos de que Jade Picon vai fazer a novela Travessia de Glória Perez, um grande burburinho começou na web uma vez que a influenciadora digital não possui o registro de trabalho necessário para ser atriz. O presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Rio de Janeiro, Hugo Gross, disse que a entidade vai agir para barrar a participação da famosa.

Jade Picon vai fazer novela?

Ainda não há nenhuma confirmação oficial que Jade Picon vai fazer novela. Na última terça-feira (10), o jornal Extra informou que a paulista havia sido aprovada em um teste para participar de Travessia, folhetim que irá suceder Pantanal em outubro deste ano.

A irmã de Léo Picon teria feito um teste de química com o ator Chay Suede, com quem sua personagem irá se envolver ao decorrer da história e “brilhou e arrasou”, conforme comentários nos bastidores da emissora. O papel da ex-BBB seria um das principais e faria antagonismo com a mocinha Brisa, interpretada por Lucy Alves.

No entanto, as fofocas sobre a nova contratada da Globo causaram polêmica na web. Jade não possui DRT, registro profissional de atores. O presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Rio de Janeiro, Hugo Gross, afirmou ao Em Off que a entidade irá tomar providências. “Não acho justo ela tomar um espaço em qualquer emissora de televisão e a gente vai tomar as medidas cabíveis para que isso não aconteça. E a categoria vai nos apoiar”, disse.

Ele também citou a falta de preparo de Jade, que não possui formação e experiência como atriz: “tem que ter um preparo para atuar. Tem que saber a diferença entre televisão e teatro. Não acho justo ela tomar o espaço de excelente atrizes com registro profissional (DRT), que estão batalhando para trabalhar, sem ela ter nenhum embasamento artístico e conhecimento do que é ser ator”.

A possível escalação também gerou manifestações entre outros atores da própria emissora. Nina Tomsic, a Ingrid de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, foi uma das artistas que se pronunciaram. “Duvido aguentar um dia. Nossa profissão é pra gente qualificada. Não tem glamour, não é fácil e não é qualquer um que faz. Isso é no mínimo um desestímulo para tantas pessoas da profissão que batalham há anos por uma oportunidade nesse mercado de trabalho bizarro”, disse em seus stories. A atriz apagou as publicações após receber críticas dos fãs de Jade.

Quem também se pronunciou foi Ana Hikari, de As Five: “Dos Stories da Nina Tomsic pra cá. Nossa profissão não é brincadeira. Não tem glamour. Não é moleza. A gente estuda pra car**** pra tá aqui”.

Jade publica indireta após polêmica

A influenciadora não se pronunciou diretamente sobre a polêmica, mas publicou alguns stories que foram interpretados como uma indireta pelos internautas.

Na noite de terça, a paulista dublou um trecho da música ‘Olha’, da banda Lagum, especificamente no trecho que diz: “Olha, vê se não é um lindo dia / Pra ofender alguém / Principalmente se esse alguém sou eu”. A ex-BBB também revirou os olhos na filmagem e escreveu apenas “boa noite”.

A Globo também não se pronunciou sobre o caso. Travessia é a próxima novela das nove, de autoria de Gloria Perez. A história tem como pano de fundo a relação do homem com a tecnologia e o impacto das fake news no cotidiano. A trama será protagonizada por Lucy Alves, Chay Suede e Romulo Estrela.

Após polêmica com a novela de Glória Perez, Jade postou stories com a música "Olha" do grupo Lagum. pic.twitter.com/woULwYoG6b — Central Reality (@centralreality) May 11, 2022

