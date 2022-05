Jade Picon? Chay Suede foi par romântico de ex-BBB na vida real

Chay Suede vai protagonizar Travessia, próxima novela das nove, e deve ser par romântico de Jade Picon. Na vida real, ele já namorou Manu Gavassi, que também foi uma das participantes do Camarote do Big Brother Brasil. Atualmente, o artista é casado com Laura Neiva, com quem tem dois filhos.

Manu Gavassi é uma das ex-namoradas de Chay Suede

Manu Gavassi e Chay Suede se conheceram em 2011, quando a cantora foi o ato de abertura dos shows do Rebelde Brasil, grupo do qual o ator fazia parte. Os artistas só assumiram o romance publicamente em novembro ao serem flagrados aos beijos em São Paulo.

Chay até chegou a participar da faixa ‘Segredo’, parte do segundo álbum de Manu, ‘Clichê Adolescente’, lançado pela cantora em 2013. No entanto, o casal se separou em 2014, e três meses depois, o famoso assumiu a relação com Laura Neiva, sua atual esposa.

Na época, boatos tomaram conta da internet de que houve uma traição por parte de Chay. Em 2015, Manu lançou a música ‘Farsa’, que muitos interpretaram como uma indireta para o ex-namorado: “Então fala difícil pra impressionar, pra da sua rebeldia ninguém mais lembrar / Bebe um pouquinho pra impressionar e pega modelinho pra se afirmar, solteiro é bem melhor nas manchetes e tal”.

Em 2020, um relato de Manu durante sua participação no BBB deu a entender que ela teria sido traída por um de seus ex-namorados. Os internautas logo associaram a história ao ator. “[Ele] Foi endeusado pelo Brasil, e eu saí de recalcada por anos. Eu sei o que é ser vítima de uma coisa, que é machismo, que é você passar a mão. “Menino age assim mesmo com mulher. Menino trai mesmo. Menino vai me trair na minha cama mesmo, e está tudo bem, porque ele me ama”. […] Eu aceitei isso e ainda fui julgada, ainda fui chamada de trouxa”.

No entanto, no mesmo ano, a cantora lançou o clipe da música ‘Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim’, e convidou Chay Suede e Laura Neiva para uma participação especial.

Jade Picon deve contracenar com Chay

Jade Picon será par romântico de Chay Suede em Travessia, próxima novela das nove, de acordo com informações do jornal Extra.

A atriz impressionou a produção durante um teste de elenco com o ator, que será um dos protagonistas, e garantiu o papel. “Ela brilhou e arrasou”, era um dos comentários que se ouvia nos bastidores da audiência.

A personagem de Jade é uma das principais e será a antagonista Brisa, mocinha vivida por Lucy Alves. Ao longo da novela, se envolverá com o vilão Ari, interpretado por Chay. Travessia é escrita por Gloria Perez e terá como pano de fundo a relação do ser humano com a tecnologia.

A influenciadora digital participou da 22ª edição do Big Brother Brasil neste ano e foi eliminada com mais de 84% dos votos. A alta rejeição não afetou a carreira de Jade, que vem ganhando cada vez mais espaço na mídia e em ações publicitárias.

+ Travessia novela estreia: o que sabemos sobre a próxima novela das 9