Jogo da Globo hoje ao vivo (15/5): horário da Libertadores Palmeiras e Fla

A TV Globo vai passar nesta quarta-feira, 15, dois jogos da 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. As partidas do Flamengo e Palmeiras começam às 21h30, horário de Brasília, mas não serão as mesmas partidas em todos os estados.

Globo vai transmitir qual jogo hoje?

Hoje, a Globo transmite na TV aberta jogos da Libertadores após a novela Renascer, a partir das 21h15. É necessário verificar qual disputa será exibida por estado.

Jogo do Palmeiras: TV Globo para São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e a cidade de Caruaru-PE

Jogo do Flamengo: Transmissão: TV Globo para todo o país (exceto São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e a cidade de Caruaru-PE).

O Rubro-Negro tenta se classificar para a próxima rodada, enquanto o Palmeiras está tranquilo, já classificado.

Como assistir online

O torcedor da Libertadores pode assistir a Globo de graça pelo celular. Isso porque o GloboPlay, serviço de streaming da emissora, disponibiliza a programação da emissora para todos os usuários sem pagar nada.

Não precisa ser assinante para ver a Rede Globo ao vivo na plataforma. É só entrar no site (www.globoplay.globo.com), clicar em "Entrar" e fazer o seu cadastro na Conta Globo, é de graça. Depois, clique em "Agora na TV" e escolha o ícone do canal.

Como é uma emissora da TV aberta, o torcedor não paga nada. Porém, o sistema funciona de acordo com a sua localização, ou seja, quem mora em São Paulo assiste à programação paulista. Dá para ver o GloboPlay no computador, celular, tablet ou smartv. Verifique se o aparelho é compatível.

