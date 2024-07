Jogo da Globo hoje em SP: emissora exibe Fluminense x Palmeiras no Brasileirão

É quarta-feira e dia de jogo da Globo hoje, 24 de julho, com transmissão ao vivo da série A do Brasileirão para São Paulo. A partida desta noite é Fluminense x Palmeiras pela 19ª rodada do campeonato.

Horário do jogo da Globo hoje

Para o estado de São Paulo hoje, a TV Globo vai passar o jogo do Fluminense e Palmeiras a partir das 21h30, horário de Brasília, logo após Renascer.

A escalação do Fluminense tem Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa (Marcelo); André, Martinelli, Nonato, Ganso; Arias e Cano.

O Palmeiras vem com Weverton, Marcos Rocha, Gómez, Vitor Reis e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Felipe Anderson e Flaco López.

Como assistir o jogo na Globo na internet?

Prefere acompanhar o futebol no seu celular ou computador? Fique tranquilo torcedor, é possível assistir de graça a Globo pela internet.

Mas como funciona? O serviço de streaming GloboPlay disponibiliza a retransmissão da emissora, ou seja, dá para ver a programação do canal em tempo real. Mas lembre-se que o sistema funciona de acordo com a sua localização, ou seja, quem mora em São Paulo vai ver o jogo do Flu e Pal.

Então, acesse o site www.globoplay.globo.com ou entre no aplicativo, clique no menu e depois em "entrar". Se você já tem o cadastro na Conta Globo preencha com o email e a senha, caso contrário faça o cadastro gratuitamente.

Depois, clique em "Agora na TV" e escolha a programação da emissora.

