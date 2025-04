Jogo da Globo hoje: emissora exibe Fluminense x RB Bragantino (06/4)

Neste domingo, 6 de abril, o jogo da Globo será Fluminense x RB Bragantino pela 2ª rodada do Brasileirão. A transmissão começa às 15h45, logo após Temperatura Máxima.

A escalação do Fluminense tem Fábio, Guga, Thiago Silva, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules, Lima; Canobbio, Arias e Cano.

O Bragantino vem com Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Gabriel e Jhon Jhon; Vinicinho, Laquintana e Eduardo Sasha.

Como assistir o jogo na Globo na internet?

Prefere acompanhar o futebol no seu celular ou computador? Fique tranquilo torcedor, é possível assistir de graça a Globo pela internet.

Mas como funciona? O serviço de streaming GloboPlay disponibiliza a retransmissão da emissora, ou seja, dá para ver a programação do canal em tempo real. Mas lembre-se que o sistema funciona de acordo com a sua localização, ou seja, quem mora em São Paulo vai ver o jogo do Flu e RB Bragantino.

Então, acesse o site www.globoplay.globo.com ou entre no aplicativo, clique no menu e depois em “entrar”. Se você já tem o cadastro na Conta Globo preencha com o email e a senha, caso contrário faça o cadastro gratuitamente.

Depois, clique em “Agora na TV” e escolha a programação da emissora.

