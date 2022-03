Jogo da Record hoje (13/3): emissora exibe São Paulo e Mirassol

Na tarde deste domingo, 13 de março, o Jogo da Record hoje será entre São Paulo e Mirassol pelo Paulistão 2022. A disputa vai começar às 15h45 e marca a reta final do campeonato.

Horário do jogo da Record hoje – São Paulo e Mirassol

A partir das 15h45 deste domingo, 13 de março, começa o jogo da Record hoje entre São Paulo e Mirassol. A disputa é pelo Paulistão de 2022.

É possível também assistir a partida online, através dos canais Premiere, Youtube, Paulistão Play, Play Plus, HBO Max e Estádio TNT Sports.

O Play Plus, streaming da Rede Record, também promete retransmitir os jogos em todas as rodadas do Paulistão, desde a fase de grupos até a final, com diferentes valores disponíveis no site oficial (www.playplus.com) e aplicativo para Android e iOS.

Possível escalação São Paulo e Mirassol

São Paulo – Jandrei; Moreira, Miranda, Léo e Reinaldo; Luan (Pablo Maia), Andrés (Rodrigo Nestor) e Patrick; Nikão (Rigoni), Luciano e Marquinhos.

Mirassol – Darley; Rodrigo Ferreira, Rayan, Lucão e Pará; Luís Oyama, Neto Moura e Camilo; Fabrício Daniel, Fabinho e Rafael Silva.

Jogos do Paulistão 2022 hoje

18h30 – Palmeiras x Santos

Onde assistir: HBO Max / Estádio TNT Sports

20h30 – Ituano x RB Bragantino

Onde assistir: Paulistão Play, Premiere e HBO Max / Estádio TNT Sports

20h30 – Botafogo-SP x Novorizontino

Onde assistir: Paulistão Play e Premiere

