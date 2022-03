Onde vai passar jogo do São Paulo hoje na TV ao vivo e horário (13/03)

O Mirassol enfrenta o São Paulo hoje (13/03), pela décima primeira rodada do Campeonato Paulista de 2022, com a bola rolando às 16h, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. Descubra a seguir os detalhes da Record, na TV aberta, como e onde vai passar o jogo do São Paulo ao vivo.

Onde vai passar jogo do São Paulo hoje

O jogo do Mirassol x São Paulo hoje vai passar no canal Record e serviços de streaming Premiere e Paulistão Play. A plataforma do pay-per-view pode ser assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90, assim como o Paulistão Play no site (www.paulistaoplay.com.br) pelo valor de R$34,99 com todos os jogos.

A partida entre Mirassol e São Paulo vai começar às 16h, quatro horas da tarde, pelo horário de Brasília jogando no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol pelo interior do estado de São Paulo.

Informações do jogo Mirassol e São Paulo hoje

Data: 13/03/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado

Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia

Onde assistir jogo de hoje: Record, Premiere e TV Paulistão Play

Veja como foi o último jogo do Mirassol e São Paulo.

Escalação do jogo do Mirassol e São Paulo

Mirassol: Darley; Pará, Lucão, Kelven, Ferreira; Camilo, Luís Oyama, Du Fernandes; Fabinho, Fabrício

São Paulo: Tiago Volpi; Diego Costa, Arboleda, Léo, Reinaldo; Gabriel, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes; Éder, Calleri

Mesmo depois de empatar diante do São Bernardo, o Mirassol mostra uma campanha impecável no Campeonato Paulista este ano. Em segundo lugar no grupo C com 17 pontos, está cada vez mais perto da classificação até as quartas de final em busca de fazer história. Ao todo, venceu quatro partidas, empatou cinco e perdeu um.

Enquanto isso, o São Paulo vem de derrota para o Palmeiras no clássico Choque Rei, na última quinta-feira. Com a reta final da primeira fase se aproximando, o tricolor precisa focar no jogo de hoje e garantir os três pontos se quiser continuar vivo na disputa pela classificação. No grupo B, aparece em primeiro lugar com 17 pontos contabilizando cinco vitórias, dois empates e três derrotas.

Últimos jogos Mirassol x São Paulo

16/05/2021 – São Paulo 4 x 0 Mirassol – Campeonato Paulista

09/05/2021 – Mirassol 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista

29/07/2020 – São Paulo 2 x 3 Mirassol – Campeonato Paulista

