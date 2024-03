Jogo do Brasil vai passar na Globo? Onde assistir Espanha x Brasil - 12/10

Hoje tem jogo do Brasil contra a Espanha, a partir das 17h20 (de Brasília), estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. O amistoso desta terça-feira, 26 de março, tem transmissão ao vivo na TV aberta.

Transmissão jogo do Brasil hoje

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Brasil e Espanha às 17h20 nesta terça. Com narração de Luis Roberto, a transmissão é para todo o país. Quem tem a TV paga em casa pode sintonizar o SporTV.

A cobertura completa da Globo começa após o Vale a Pena Ver de Novo. O torcedor pode torcer e assistir de graça do conforto do sofá em qualquer lugar do Brasil.

Como assistir a Globo no celular?

O torcedor também pode assistir a TV Globo pelo celular. A plataforma GloboPlay retransmite de graça as imagens do canal principal pelo dispositivo móvel.

O GloboPlay é um serviço de streaming por assinatura. Com filmes, séries, novelas e desenhos, a plataforma está disponível somente por assinatura. Entretanto, o sistema também disponibiliza a transmissão da TV Globo de graça ao público.

Dá para assistir aos jogos da rodada no domingo com um simples toque no celular, Android ou iOS. Se preferir, pode acessar o aplicativo no tablet, computador ou smartv, se o aparelho for compatível.

Tudo o que você precisa fazer é acessar o aplicativo, cadastrar-se com e-mail e a senha, ou entrar com a conta do Facebook, Apple ou Google. Depois, procure a opção "Agora na TV" no menu, espere carregar o player e pronto!

Relembre quantas vezes o Brasil ganhou a Copa do Mundo

Calendário da seleção brasileira em 2024

O Brasil tem mais 11 jogos neste ano.

Brasil x México

Sábado, 08/06

Estados Unidos

EUA x Brasil

Quarta-feira, 12/06, 21 horas

Camping World Stadium, nos Estados Unidos

Brasil x Costa Rica ou Honduras

24/06, 22 horas

Camping World Stadium, nos Estados Unidos

Paraguai x Brasil

28/06, 22 horas

Allegiant Stadium, nos Estados Unidos

Brasil x Colômbia

02/07, 22 horas

Levi's Stadium, nos Estados Unidos

Brasil x Equador | Eliminatórias da Copa - 7ª rodada

5 de setembro

Paraguai x Brasil | Eliminatórias da Copa - 8ª rodada

10 de setembro

Chile x Brasil | Eliminatórias da Copa - 9ª rodada

10 de outubro

Brasil x Peru | Eliminatórias da Copa - 10ª rodada

15 de outubro

Venezuela x Brasil | Eliminatórias da Copa - 11ª rodada

14 de novembro

Brasil x Uruguai | Eliminatórias da Copa - 12ª rodada

19 de novembro