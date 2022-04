Onde vai ser transmitido o jogo do Flamengo e Palmeiras hoje (20/4)

Nesta quarta-feira, 20 de abril de 2022, Flamengo e Palmeiras se enfrentam pela terceira fase da Copa do Brasil, com a bola rolando às 19h30 (Horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Quem vencer, abre a vantagem na disputa. Mas onde vai ser transmitido o jogo do Flamengo e Palmeiras hoje.

Onde vai ser transmitido o jogo do Flamengo e Palmeiras

Nesta quarta, 20 de abril de 2022, a partida da quarta rodada do Brasileirão será transmitida apenas no Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de TV paga e aplicativo, a partir das 19h30, pelo horário de Brasília.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, a narração do jogo do Flamengo e Palmeiras vai ser de Gustavo Villani, com comentários de Ledio Carmona, Paulo Nunes e Sandro Meira Ricci na Central do Apito.

Para acompanhar ao vivo no Premiere, é necessário obter os canais através da TV paga pelos valores de R$49,90 ou R$89,90 no site (www.premiere.globo.com) ou até mesmo por sua operadora.

A seguir, confira as principais informações sobre o jogo do Brasileirão.

Flamengo x Palmeiras

Horário: 19:30

Rodada 4 no Brasileirão

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Premiere

Escalação do Flamengo x Palmeiras

O técnico Paulo Sousa, do Flamengo, tem desfalques importantes para o jogo de hoje. Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, Vitinho, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Bruno Henrique e Matheus estão lesionados.

Do outro lado, Abel Ferreira só não tem Luan, com lesão na coxa. O comandante deve manter a escalação titular nesta noite.

Escalação do Flamengo:​ Santos, David Luiz, Léo Pereira, Rodinei, Thiago Maia, Willian Arão, João Gomes, Éverton Ribeiro, Arrascaeta, Lázaro e Gabigol

Escalação do Palmeiras: ​Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa, Rony e Dudu

Quantos confrontos entre Flamengo e Palmeiras?

Flamengo e Palmeiras se enfrentaram em 102 oportunidades na história do futebol, de acordo com dados do portal de estatísticas O Gol.

O Palmeiras sai na frente com 38 vitórias, contra 35 do Flamengo e 29 empates entre os dois. No quesito gols, o alviverde também se garante na frente com 156 gols, contra 151 do rubro-negro tanto dentro quanto fora de casa.

O jogo desta quarta-feira vai ser o encontro número 103.

Relembre no vídeo a seguir o último confronto entre os times.

