Jogo do Galo vai passar na Globo hoje? Programação de quinta (02/12)

A Globo vai passar futebol hoje? Nesta quinta-feira, 02 de dezembro de 2021, a emissora vai transmitir para dois estados o jogo do Atlético-MG no Brasileirão, logo após o capítulo de Malhação, a partir das 18h. Confira se o jogo do Galo na Globo hoje vai passar em seu estado e como assistir ao vivo.

A Globo vai passar o jogo do Galo hoje?

O jogo do Bahia contra o Atlético-MG nesta quinta-feira, 02 de dezembro, vai passar na Globo em Minas Gerais e Bahia apenas. O time mineiro visita o adversário na Arena Fonte Nova podendo soltar o grito de campeão se vencer o confronto, enquanto o time de Salvador precisa vencer para escapar da zona de rebaixamento. O duelo tem início às 18 horas, no horário de Brasília.

Em Minas, a provável festa do Galo contará com a narração de Rogério Corrêa e os comentários de Bob Faria, Fábio Junior e Henrique Fernandes. Enquanto isso, na transmissão na Globo na Bahia, Thiago Mastroianni vai narrar com os comentários de Gustavo Castelucci.

O jogo também será transmitido pelo Premiere, o serviço pay-per-view da emissora para os assinantes.

Bahia x Atlético-MG – 18h (Globo para BA e MG e Premiere)

GLOBO MINAS: SKY: 12 e 412 / CLARO: 21, 24, 501 e 524 / OI:12 / VIVO: 201 e 501

GLOBO BAHIA: SKY: 10 e 410 / CLARO: 24, 11, 511 e 524 / OI: 11 / VIVO: 211

Outro jogo nesta quinta-feira também será realizado. A partida entre Grêmio e São Paulo só poderá ser assistida no SporTV e Premiere, serviço de pay-per-view da Rede Globo a partir das 20h.

Programação da Globo hoje em MG e BA – Quinta-feira

Confira a programação da Rede Globo nesta quarta-feira e saiba quando vai começar o futebol ao vivo não perder nenhum lance das partidas que serão exibidas hoje. Lembrando que a programação pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

15:00 Sessão da Tarde – Enrolados

16:20 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

17:15 Malhação – Sonhos

18:00 Futebol – Bahia x Atlético-MG

20:05 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

22:35 The Voice Brasil

23:55 Verdades Secretas

00:50 Jornal da Globo

01:40 Conversa com Bial

02:20 Corujão I – Prazeres Mortais

