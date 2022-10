Onde assistir jogo do Galo hoje? Qual canal e que horas vai ser (05/10)

Na noite desta quarta-feira, 5 de outubro, Santos e Atlético Mineiro disputam os três pontos pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Vila Belmiro. Confira onde assistir jogo do Galo hoje ao vivo na TV aberta e pelo celular.

Leia também:

Onde assistir jogo do Galo hoje ao vivo

O jogo do Galo hoje vai passar na Globo e Premiere, às 21h30 (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Além disso, o torcedor também pode acompanhar no GloboPlay, streaming para assinantes.

O canal da TV aberta exibe o confronto entre Santos e Atlético MG nesta quarta-feira para todo o estado de SP de graça. A narração é de Cléber Machado com comentários de Caio Ribeiro, Roger Flores e Sálvio Spinola.

Outra maneira de assistir é pelo Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de TV por assinatura por valor extra na mensalidade. Apenas torcedores que tem o pacote de canais na programação podem assistir aos jogos.

Pelo celular, a opção é o GloboPlay, plataforma de streaming responsável por retransmitir as imagens do confronto entre Santos e Atlético. Por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, o torcedor tem acesso à programação de filmes, canais da Globo e séries.

Informações do jogo do Santos x Atlético MG hoje:

Data: 05/10/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA)

Local: Vila Belmiro

Onde assistir jogo de hoje: Globo, Premiere e GloboPlay

Últimos jogos de Santos x Atlético MG

Atlético MG 1 x 1 Santos

Atlético MG 3 x 1 Santos

Santos 2 x 0 Atlético MG

Confira como foi a última partida entre as equipes.



+ Onde vai ser a final da Libertadores 2022? Vai mudar de lugar?

Escalação do Santos x Atlético MG

Escalação do Santos: João Paulo; Nathan, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann, Felipe Jonathan; Rodrigo Fernandez, Carlos Sanchez, Luan; Ângelo, Soteldo e Marcos Leonardo.

Escalação do Atlético MG: Everson; Guga, Jemerson, Junior Alonso, Dodô; Allan, Otávio, Zaracho; Ademir, Pavón e Hulk.

Cuca terá um grande desafio nesta quarta-feira. Diante de um forte oponente fora de casa, o Atlético precisa vencer o jogo se quiser buscar a zona de classificação da Libertadores. Em sétimo lugar com 43 pontos, o elenco coleciona onze vitórias, dez empates e oito derrotas, enquanto tem 36 gols marcados e apenas 31 sofridos.

Do outro lado, o Santos joga em casa e, por isso, terá a vantagem de contar com os torcedores em pressão durante todo o duelo. Em décimo primeiro lugar com 37 pontos, o elenco coleciona nove vitórias, dez empates e dez derrotas com 31 gols marcados e 26 sofridos. Dentro de casa, como anfitrião, possui o desempenho de sete vitórias e três derrotas ao seu rival.

Leia também: PSG e Manchester City: quem tem o dono de clube mais rico?