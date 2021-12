Jogos de hoje: onde assistir e horários do futebol nesta quinta – 02/12

Abrindo o mês de dezembro, o primeiro dia do mês (01/12) apresenta uma programação recheada de futebol com confrontos Seleção Brasileira Feminina Campeonato Francês no internacional. Confira onde assistir todos os jogos de hoje ao vivo e como acompanhar.

Jogos de hoje, quinta-feira, ao vivo e onde assistir

Brasileirão Série A

Bahia x Atlético-MG – 18h – Globo (BA e MG) e Premiere

Grêmio x São Paulo – 20h – SporTV (Menos RS) e Premiere

Copa Verde – Jogos de hoje ao vivo

Nova Mutum x Vila Nova – 16h – TV Cultura PA e Youtube da TV Cultura

Copa do Nordeste Sub-20

Sport x Floresta – 15h – PPV do Nordeste FC

Sampaio Corrêa x ABC – 15h – PPV do Nordeste FC

Campeonato Paraibano Segunda Divisão

CSP x Sport – 20h – Eleven Sports

Campeonato Paulista Sub-20

Desportivo Brasil x Mirassol – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Santos x Palmeiras – 15h – Youtube do Paulistão, TV Paulistão Play e Eleven Sports

Campeonato Inglês

Tottenham x Brentford – 16h30 – Star +

Manchester United x Arsenal – 17h15 – ESPN Brasil

Campeonato Italiano

Torino x Empoli – 14h30 – Star +

Lazio x Udinese – 16h45 – Fox Sports

Campeonato Holandês

AZ x Feyenoord – 14h45 – Star +

Ajax x Willem II – 17h – ESPN Brasil

Campeonato Escocês – Jogos de hoje ao vivo

Celtic x Hearts – 16h45 – Star +

Copa do Rei – Jogos de hoje ao vivo

Guijuelo x Rayo Vallecano – 15h – Star +

San Agustin x Osasuna – 15h – Star +

Utrillas x Valencia – 15h30 – ESPN 2

Leioa x Elche – 16h – Star +

