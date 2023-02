Jornal Nacional faz homenagem a Glória Maria e comove público

Glória Maria é considerada parte fundamental da história do jornalismo no Brasil.

A edição do Jornal Nacional desta quinta-feira, 2 de fevereiro, teve mais de quase 60 minutos de homenagens à Glória Maria, que morreu hoje, no Rio. De repórteres a cinegrafistas, a despedida da jornalista contou com depoimentos e história da estrela do jornalismo brasileiro, e terminou com uma longa salva de palmas com funcionários da emissora em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife.

loria Maria é uma jornalista brasileira conhecida por sua carreira de sucesso e sua importância na história da televisão brasileira. Nascida em 28 de março de 1939, em Recife, ela começou sua carreira como jornalista no final da década de 1950 e rapidamente se destacou por sua paixão pelo jornalismo investigativo e sua habilidade em histórias cobertas de forma clara e concisa.

Glória Maria é considerada uma das jornalistas mais influentes da televisão brasileira, tendo trabalhado nos mais importantes programas jornalísticos do país, incluindo "Jornal Nacional", "Fantástico" e "Jornal da Globo". Durante sua carreira, ela cobriu algumas das histórias mais importantes do Brasil, incluindo a ditadura militar, a redemocratização do país e a crise econômica dos anos 90.

A importância de Gloria Maria na história da televisão brasileira não pode ser subestimada. Ela é uma das jornalistas mais respeitadas do país e é amplamente reconhecida por sua dedicação ao jornalismo investigativo e à defesa da verdade. Seu trabalho ajudou a moldar a forma como a televisão brasileira aborda questões políticas e sociais, e sua influência continua a ser sentida até hoje.

Como foi a homenagem do Jornal Nacional a Glória Maria hoje?

O JN foi encerrado com cerca de 10 minutos de salva de palmas em homenagem a Glória Maria.

Que lindo o Jornal Nacional de homenagem a Glória Maria. Foram mais de 50 minutos com matérias e depoimentos da trajetória gigantesca de um dos maiores ícones do jornalismo. Fez jus ao tamanho que essa jornalista tem pra televisão, pro público e todos os colegas. Viva Glória! #JN pic.twitter.com/M6WpZLTC0R — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 3, 2023

EMOCIONANTE! A lendária Glória Maria sendo aplaudida de pé pela equipe de jornalistas da TV Globo no #JornalNacional.pic.twitter.com/Lebo9kGnkH — PAN (@forumpandlr) February 3, 2023

Um ponto que prova como a Glória era uma unanimidade está nessa homenagem do Jornal Nacional: ela conseguiu unir em apenas um VT os atuais contratados da Globo e pessoas que foram demitidas de forma ruidosa todos superaram as mágoas pra prestar uma última homenagem — Ricardo S (@RickSouza) February 3, 2023

Importante perceber a escolha do Jornal Nacional em escalar jornalistas negros para as matérias sobre a morte e as homanagem a Glória Maria. Ela foi um marco de representatividade, além de obviamente ser uma das melhores jornalistas da nossa TV, criadora de um estilo próprio. — William De Lucca (@delucca) February 3, 2023