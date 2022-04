Marcos Winter (à esquerda) foi Jove na primeira versão de Pantanal; papel agora fica com Jesuíta Barbosa - Foto: Reprodução/Globo

Jove na primeira versão de Pantanal: compare com o remake de 2022

Marcos Winter foi quem viveu Jove na primeira versão de Pantanal. O filho de José Leôncio (Marcos Palmeira) cresce no Rio de Janeiro sob os cuidados da mãe Madeleine (Karine Teles) e passa 20 anos sem ter contato com o pai. É somente em sua fase adulta que ele decide se reconectar com o peão. Na nova versão da trama, quem interpreta o personagem é Jesuíta Barbosa.

Quem era Jove na primeira versão de Pantanal?

Jove foi interpretado pelo ator Marcos Winter na primeira versão da novela Pantanal, em 1990. Hoje aos 55 anos, o famoso segue carreira artística e atua em novelas da Record. Ele está atualmente em Reis, produção bíblica exibida no horário nobre na emissora de Edir Macedo. Antes, participou de Gênesis (2021), Jesus (2018), Apocalipse (2017) e mais. Na Globo, esteve por último em Flor do Caribe (2013).

Winter fez bastante sucesso ao lado de Cristiana Oliveira, intérprete de Juma Marruá em 1990. Os dois formavam o casal Jove e Juma, um dos romances protagonistas da novela e que conquistou o público.

O personagem Jove também se destacou pelos atritos constantes com o pai José Leôncio. O jovem foi criado na zona Sul do Rio de Janeiro e possui um estilo de vida bem diferente do patriarca. Quando chega ao Pantanal para se reconectar com o pai, os dois entram em conflito, pois Zé não aceita que seu filho não saiba nada sobre o modo de viver dos peões.

Jove nem ao menos sabe andar a cavalo, o que irrita o patriarca. O personagem vira chacota entre os moradores da região centro-oeste, o que chateia o fazendeiro. No entanto, é durante a viagem que ele se envolve com Guta (Julia Dalavia) e Juma, agora interpretada por Alanis Guillen.

Jove em Pantanal 2022

Em 2022, o papel de Jove fica com Jesuíta Barbosa. O ator de 30 anos de idade é bastante conhecido por sua carreira no cinema e também teve destaques na televisão.

Antes de Pantanal, esteve em Verão 90 (2019), novela das 19h da emissora, como o personagem Rojê. Ele também pode ser assistido nas minisséries Feras (2019) e Onde Nascem os Fortes (2018). Outros papéis importantes na carreira de Barbosa foram Vicente na minissérie Justiça (2016) e Alain na novela O Rebu (2014).

No cinema, o ator esteve em quinze produções. Seus últimos trabalhos foram nos longas-metragens Greice (2021), O Auto da Boa Mentira (2021) e Deslembro (2019).

A primeira aparição de Jesuíta em Pantanal foi no primeiro episódio da segunda fase, exibido em 12 de abril. Depois de um salto de vinte anos no calendário, o garoto se tornou um amante de esportes radicais e adepto ao veganismo. Ele tem uma relação de bastante cumplicidade com a tia Irma (Camila Morgado) e continua sendo superprotegido pela mãe Madeleine (Karine Teles).

Em breve, Jove irá descobrir que sua mãe mentiu para ele todos esse anos e que seu pai José Leôncio está vivo. É então que ele decide viajar até a região pantaneira e tem o tão esperado reencontro com o ‘rei do gado’. A cena está prevista para ir ao ar no próximo sábado, 16 de abril.

