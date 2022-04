10 novos personagens que entram na segunda fase da novela Pantanal

Novos personagens entram na novela Pantanal a partir desta terça-feira, 12 de abril, na segunda fase da trama. A história salta vinte anos no tempo e mostra Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) já adultos. Outras personalidades chegam para fazer parte do folhetim e entram na vida de José Leôncio, agora interpretado por Marcos Palmeira.

Tadeu, interpretado por José Loreto, está entre os personagens da novela Pantanal

Tadeuzinho cresceu e agora é um dos peões que trabalham junto com José Leôncio. O garoto se aproximou ainda mais do ‘padrinho’ depois que Filó revelou que ele, na verdade, é filho do protagonista. O jovem agora será interpretado por José Loreto – o personagem vai morrer de ciúmes quando Jove chegar ao Pantanal para finalmente se reconectar com o pai.

1ª fase – Gustavo Corasini

2ª fase – José Loreto

Juma, interpretada por Alanis Guillen

Juma, filha de Maria Marruá, cresceu e agora está adulta. Na segunda fase da trama, ela é interpretada por Alanis Guillen. Será a partir de agora que ela descobrirá que também tem o poder de se transformar em onça-pintada assim como sua mãe e também se apaixonará por Jove.

A personagem se torna uma das protagonistas do folhetim na segunda fase. Ela ainda irá sofrer com a morte da mãe, que será assassinada por Muda (Bella Campos).

1ª fase – Valentina Oliveira

2ª fase – Alanis Guillen

Jove, interpretado por Jesuíta Barbosa, está entre os personagens da novela Pantanal

Jove cresce acreditando que seu pai está morto e é somente na segunda fase da novela que ele descobre a verdade. O rapaz então decide ir até o Pantanal para se reconectar com o patriarca, mas os dois não se dão bem. Isso porque Jove é vegano, não sabe montar a cavalo e não se adapta aos modos culturais do pai. Ele acaba se tornando chacota entre os peões por seu jeito delicado de ser.

É durante sua visita ao Pantanal que ele conhece Juma, por quem se apaixona.

1ª fase – Gui Tavares

2ª fase – Jesuíta Barbosa

Muda, interpretada por Bella Campos

Muda é filha do fazendeiro morto por Gil (Enrique Diaz) nos primeiros capítulos da trama. Na segunda fase, ela é interpretada pela atriz Bella Campos em sua fase adulta. A garota vai até o Pantanal acompanhada de um jagunço para se vingar do assassino de seu pai, mas descobre que ele já está morto.

É então que ela decide matar Maria Marruá. Ao longo da trama, ela se apega a Juma e a amizade com a jovem quase a faz desistir da vingança.

Tenório, interpretado por Murilo Benício

Tenório é o grande vilão da novela. Ele é casado com Maria Bruaca (Isabel Teixeira), mas odeia a esposa e a humilha constantemente. Os dois são pais de Guta (Julia Dalavia).

O crápula era grileiro de terras e está ligado às tragédias que aconteceram no passado com a família Marruá, quando eles ainda moravam na região Sul do Brasil. Ao longo da narrativa, terá um embate marcante com Alcides (Juliano Cazarré), que se torna amante de sua esposa.

Maria Bruaca, interpretada por Isabel Teixeira

Maria Bruaca, papel da atriz Isabel Teixeira no remake de Pantanal, se casou grávida com Tenório. Na época, o crápula não se importou, já que com a união, ele herdaria das terras da família dela. Entretanto, o local é devastado por uma geada e Tenório não vê outra opção que não seja vender as terras para o sogro. A mulher então se torna um fardo para ele.

Cansada de ser maltratada pelo marido, Maria mantéu um caso com o peão Alcides.

Guta, interpretada por Julia Dalavia, está entre os personagens da novela Pantanal

Guta é filha de Tenório e Maria Bruaca. É ela quem descobre que seu pai, além de maltratar a mãe, possui uma segunda esposa e família em São Paulo.

Ao longo da trama, se envolve com Marcelo, seu meio-irmão, filho do seu pai com a amante e fica grávida dele. Ela também chama a atenção de Jove e de Tadeu. Sensual e segura de si, a personagem protagoniza muitas cenas de nudez no folhetim.

Alcides, interpretado por Juliano Cazarré

O misterioso personagem chega ao Pantanal disposta a se vingar. Alcides, interpretado pelo ator Juliano Cazarré, começa a trabalhar na fazenda de Tenório, vizinho de José Leôncio. Ao longo da novela, se envolverá com Maria Bruaca.

Quando Tenório descobrir o romance, armará um plano para mutilar o órgão genital do amante de sua esposa, que terminará em tragédia.

José Lucas de Nada, interpretado por Irandhir Santos, está entre os personagens da novela Pantanal

José Lucas de Nada (Irandhir Santos) é fruto de uma relação casual de José Leôncio com uma prostituta no começo da trama. Por desconhecer a identidade de seu pai, foi batizado com o sobrenome ‘de Nada’. Foi criado pela mãe, pela avó, e pelos muitos peões que pousavam pela currutela onde elas trabalhavam, com quem aprendeu o ofício de peão.

O personagem irá descobrir sobre a identidade de seu pai, ganhará o sobrenome de Leôncio e passará a viver na fazenda ao lado dos irmãos.

Zaqueu, interpretado por Silvero Pereira

O personagem é mordomo da família de Madeleine no Rio de Janeiro. Ele será contratado por Mariana (Selma Egrei), após a morte de Antero (Leopoldo Pacheco).

Ao longo da novela, ele se torna peão quando Jove decide ir atrás de José Leôncio no Pantanal. Na região, sofrerá ataques homofóbicos.

Troca de elenco

Zé Leôncio, Filó, Madeleine, Irma e Gustavo são cinco personagens que continuam na segunda fase de Pantanal, mas agora serão interpretados por outros atores. Marcos Palmeira é o responsável por continuar contando a trajetória do ‘rei do gado’, papel de Renato Góes nos primeiros capítulos.

Filó, vivida pela novata Leticia Salles, agora fica com a veterana Dira Paes. Bruna Linzmeyer sai de cena como Madeleine e dá o lugar para Karine Teles. A geniosa Irma, interpretada por Malu Rodrigues na primeira fase, fica com Camila Morgado.

Por fim, Gustavo, papel de Gabriel Stauffer, agora será interpretado por Caco Ciocler. A personagem Maria Marruá continua sendo interpretada por Juliana Paes.

