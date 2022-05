Julia Dalavia namorado em 2022; atriz vive Guta em Pantanal

Julia Dalavia tem namorado muito na novela Pantanal. A bela Guta é alvo de muitos olhares masculinos no folhetim de Benedito Ruy Barbosa e adaptado por Bruno Luperi. Depois de se envolver com Jove, ela também ficou aos beijos com Tadeu e ainda terá mais romance pela frente no remake. E na vida real, a atriz também tem uma vida amorosa cheia? Último namorado de Julia era filho de cantora famosa.

Quem é o namorado de Julia Dalavia?

Julia Dalavia não tem namorado no momento. As últimas notícias sobre a vida amorosa da atriz saíram em 2020 e desde então a famosa não tem sido alvo de especulações na área do amor. Nas redes sociais, ela tem publicado muitas imagens da vida pessoal e também bastidores da novela Pantanal, mas não postou nada que indique um novo romance a vista.

O último namorado conhecido de Julia Dalavia foi o músico Chico Chico, também conhecido como Chicão ou por seu nome verdadeiro Franscisco Eller. O carioca de 28 anos é filho de Cássia Eller, cantora que faleceu em dezembro de 2001. O pai de Chico morreu antes de Cássia, em 1993, e era baixista e compositor.

A dupla foi vista aos beijos em um show em 2019 e durante a pandemia foi revelado pelo Extra que a dupla estava oficialmente junta. O casal nunca falou do romance abertamente, assim como o suposto término. No Instagram, eles não tem fotos sozinhos juntos, porém, continuam se seguindo. Na conta de Chico há apenas dois registros juntos de março de 2020, ambas são fotos em grupo de uma viagem a Minas Gerais.

Antes, a atriz havia namorado Bernardo Mello. Em 2016, a famoso cedeu entrevista ao Extra e revelou que estava em seu primeiro relacionamento. Bastante reservada, os detalhes do romance não saíram na mídia, assim como o motivo da separação. Atualmente, Bernardo namora Luiza Goulart, que trabalha na indústria da beleza.

Julia já fez par romântico com ator de Pantanal

Julia Dalavia já foi namorada do ator Renato Góes duas vezes nas telinhas. Em Pantanal, os colegas de profissão aparecem em fases diferentes da trama e não chegaram a gravar cena juntos. Enquanto Julia é Guta na segunda fase, a filha de Tenório com Maria Bruaca, Góes interpretou José Leôncio na juventude. Guta tem cenas com o fazendeiro, porém, apenas em sua fase mais velha, vivida por Marcos Palmeira.

Na ficção, Goés foi namorado de Julia Dalavia nas novelas em 2016, durante a primeira fase da novela Velho Chico, e depois em 2019, quando os dois viveram um romance proibido em Órfãos da Terra.

Na obra de Benedito Ruy Barbosa de 2016, a dupla fora Maria Tereza e Santo. A moça era proibida por seu pai, o coronel Afrânio (Rodrigo Santoro/Antônio Fagundes), de ficar com o amado. Na segunda fase, eles foram substituídos por Camila Pitanga e Domingo Montagner, que infelizmente faleceu na época.

Já na produção de 2019 escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes, Góes foi Jamil e Dalavia viveu a personagem Laila. Novamente, a história do casal era cheia de obstáculos para que conseguissem ficam juntos.

Relembre o romance proibido de Maria Tereza e Santo:

Com quem Guta fica no final de Pantanal?

Para quem suspeitou de Tadeu, Guta não vai ficar com ninguém da família Leôncio, a jovem vai acabar o folhetim ao lado de Marcelo. Filho de Zuleika, o rapaz é considerado filho de Tenório durante grande parte da trama, porém, na reta final da novela é descoberto que ele não divide o sangue do pai de Guta. Assim, como não são meios-irmãos, a dupla deixa o polêmico romance se transformar em uma história de amor com final feliz.

Os dois se casam no último capítulo do folhetim e ainda se tornam pais de uma criança. O casamento da dupla é inesperada, durante a cerimônia de troca de alianças de José Leôncio e Filó e Tadeu e Zefa, os dois são chamados no altar para também se unirem nos laços do patrimônio.

