Quem é Zuleika na novela Pantanal, personagem de Aline Borges

Personagem tem filhos com Tenório na trama da novela.

Quem é Zuleika na novela Pantanal é o que muita gente quer saber. Tenório se confundiu e chamou a esposa Maria Bruaca de “Zuleika”, o que deixou a mulher e também a audiência com a pulga atrás da orelha. Afinal, quem é a misteriosa personagem? Interpretada por Aline Borges, a mulher dará as caras no folhetim em breve.

Quem é Zuleika na novela Pantanal de 2022?

Zuleika é a segunda esposa de Tenório na novela Pantanal. A personagem vive em São Paulo com os filhos e permanece em segredo. No total, Tenório e Zuleika tem três filhos homens, Renato, Marcelo e Roberto.

Apesar de Maria Bruaca não fazer ideia que seu marido tem outra mulher, Zuleika sabe que é a segunda na vida de Tenório. Em papo com a imprensa antes da estreia da novela, a atriz Aline Borges adiantou algumas informações sobre sua personagem e contou que ela insiste para que Tenório conte toda a verdade para a mãe de Guta.

E falando em Guta, a moça descobre o caso do pai muito antes da mãe e da pior maneira possível. Ela se apaixona por um de seus meios-irmãos, Marcelo, e vive uma trama de incesto na trama. É por conta de uma conversa entre Guta e Tenório sobre a segunda família do personagem, que Maria Bruaca descobre quem é Zuleika na novela Pantanal.

Após descobrir a traição, Bruaca fica muito triste, chora e ainda se vinga ao beijar o peão Alcides, com quem inclusive terá um caso no futuro. O nome de Zuleika já havia aparecido antes entre o casal, mas Tenório não contou a verdade. O momento aconteceu quando Maria foi para a cama e tentava conquistar carinhos do marido. Tenório negou as investidas e pediu para que a esposa apagasse a luz, neste momento ele trocou o nome de Maria para o de Zuleika.

Qual o final de Zuleika na novela Pantanala

Na reta final da novela Pantanal, Zuleika revela que Marcelo não é filho legítimo de Tenório e que o rapaz é fruto de uma outra relação. Por conta disso, Guta e Marcelo podem ficar juntos de uma vez por todas. Com nada no caminho do casal, eles se casam e também se tornam pais.

Zuleika fica sem Tenório no final da novela Pantanal, passa a ajudar os filhos com os negócios herdados do pai e pede a José Leôncio e Filó que sejam os padrinhos de seu primeiro neto.

Novelas de Aline Borges

A atriz que é Zuleika na novela Pantanal em 2022 já apareceu em alguns folhetins da TV Globo e Record. O primeiro trabalho em uma novela de Aline Borges foi em Celebridade, obra de Gilberto Braga que foi estrelada por Malu Mader entre os anos de 2003 e 2004. Aline viveu a personagem Regina.

Antes disso, ela havia feito apenas uma pequena participação na Globo com a série Carga Pesada (2003). Depois, Borges conquistou o papel de Luana em Beleza Pura (2008).

Em 2009, migrou para a Record, em que trabalhou em A Lei e o Crime, Ribeirão do Tempo (2010), Pecado Mortal (2013) e depois Vitória (2014). Em 2015, ela retornou aos estúdios Globo para atuar como Katia em Totalmente Demais.

Depois desta novela, retornou a Record para trabalhar em Apocalipse (2017) e novamente esteve na Globo, com Éramos Seis (2019). Depois de viver Tania Costa em Bom Dia, Verônica (2020), da Netflix, ela também atuou em Verdades Secretas 2 (2021) e no filme Alemão 2 (2022). Atualmente é quem vai interpretar Zuleika na novela Pantanal.

Assista o trailer do filme mais recente da atriz:

