Muda fica com quem em Pantanal: Levi ou Tibério?

Muda (Bella Campos) está sendo disputada por Levi (Leandro Lima) e Tibério (Guito) em Pantanal. A jovem diz ter um sentimento de pai e filha pelo peão mais velho, enquanto se rende ao charme do vilão. Em breve, a competição pelo amor da menina terminará em um confronto entre os dois. Afinal, Muda fica com quem?

Muda fica com quem em Pantanal?

Muda fica com Tibério no final de Pantanal. Depois da morte de Levi, a jovem finalmente vai se render ao amor do peão e se casará com ele. Na versão original da trama, o casamento de Muda e Tibério aconteceu junto ao de Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen).

Mas antes, a disputa entre Levi e Tibério pelo amor da jovem renderá um duelo mortal. A jovem se envolve com Levi e confessa para ele o seu plano de vingança contra Juma, e o peão chega a se oferecer para matar a menina-onça. No entanto, o rapaz começará a ser abusivo com Muda e chega a tentar estuprá-la.

Na versão original da novela, para salvar a amiga, Juma dá um tiro em Levi, que foge do local. No caminho, ele encontra Levi e os dois entram em um embate corporal. Os dois brigam e o vilão cai em um rio cheio de piranhas, que o devoram. A morte do peão está prevista para ir ao ar por volta do capítulo 100 da novela.

Muda terá um arco de redenção. A jovem irá revelar para Juma o que realmente foi fazer no Pantanal e confessará ser a culpada pela morte de sua mãe. Apesar da menina-onça ficar furiosa em um primeiro momento, as duas vão unir forças com Alcides (Juliano Cazarré) para se vingarem de Tenório (Murilo Benício), o verdadeiro culpado pelo conflito com fazendeiros no norte do Paraná.

Em Pantanal de 1990, Muda e Tibério foram interpretador por Andréa Richa e Sérgio Reis. O casamento foi ao ar no episódio 115.

Qual o verdadeiro nome de Muda?

Muda se chama Rute. A jovem revelou para Tibério como verdadeiramente se chama no capítulo da última segunda-feira, 16. Por enquanto, só ele sabe a verdadeira identidade da mocinha, mas ainda não descobriu os propósitos que a levaram até o Pantanal.

Foi ele quem flagrou Muda falando sozinha, colocando ao fim a farsa da jovem. Ela teve que inventar uma história e dizer que perdeu a voz na infância, mas conseguiu recuperá-la ao levar um susto com a onça-pintada que tentou invadir a tapera. Porém, os personagens desconfiam da menina, até mesmo Juma.

Mesmo após desistir de se vingar da menina-onça, o final de Muda será ao lado de Tibério no Pantanal. Até agora, a novela ainda não deu mais detalhes sobre a família da jovem – só se sabe que ela é filha do fazendeiro morto por Gil (Enrique Diaz) no começo da novela.

Em 2022, o papel ficou com Bella Campos. Essa é a primeira novela da jovem atriz de 23 anos.

