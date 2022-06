Juma engravida de quem? Jove ou José Lucas de Nada?

Filha da protagonista nasce na beira do rio

Juma (Alanis Guillen) vai ter uma filha na reta final de Pantanal. A menina-onça estará casada com o seu verdadeiro amor e vai dar à luz na beira do rio, assim como sua mãe. Por enquanto, o público acompanha uma crise no relacionamento de Jove (Jesuíta Barbosa) e a protagonista, o que tem levado a questionamento sobre Juma engravida de quem na novela.

Juma engravida de quem na novela Pantanal?

Juma engravida de Jove em Pantanal. Na trama original, o casal se casa e tem uma filha chamada Maria Marruá Leôncio. A primeira vez do casal acontece após mais uma briga dos dois – pelo menos foi assim na versão original da novela, exibida em 1990.

Depois de um tempo, Jove volta à tapera para se reconciliar com a namorada. O rapaz tenta convencê-la a voltar para a fazenda, mas a menina-onça diz que se ele quiser ficar com ela, terá que morar na humilde casa onde ela cresceu. Sem chegarem a um acordo, sobra para o Velho do Rio (Osmar Prado) intervir.

Após conversar com a entidade, Juma confessará que tem vontade de gerar um filho de Jove. Quando o rapaz volta para a tapera, eles transam pela primeira vez.

Tempos depois da menina-onça perder a virgindade, ela descobrirá que está grávida do rapaz. Por volta do capítulo 115, quando os protagonistas se casam, Juma diz para o padre que celebra a união que está “prenha” do namorado.

As cenas da gravidez de Juma já estão sendo gravadas. Em 1º de junho, a atriz Alanis Guillen postou um vídeo em seus stories com uma barriga de grávida, enquanto anda de barco por um dos rios do Pantanal.

Como é o parto de Juma em Pantanal?

O parto de Juma em Pantanal é bastante conturbado. Quando está prestes a dar à luz a sua filha, a menina-onça é surpreendida por Teodoro, um pistoleiro contratado por Tenório (Murilo Benício) para matar a família de Zé Leôncio (Marcos Palmeira).

O bandido ameaça a protagonista e diz que vai esperar que ela tenha sua filha antes de matá-la. Quem aparece para defender a filha é a onça Maria Marruá, que assusta o pistoleiro com seu rugido. É então que Juma aproveita que ele está distraído e mata o homem.

A menina começa a ter fortes contrações e assim como sua mãe, seu filha nasce na beira do rio. Juma conta com a proteção do Velho do Rio (Osmar Prado), já que Jove está viajando e a protagonista acaba fazendo o seu parto sozinha.

A filha de Jove e Juma recebe o nome de Maria Marruá Leôncio. Ela e o filho de Irma e Trindade (Gabriel Sater) aparecem no último capítulo da novela ao lado do Velho do Rio e falam sobre o poder que a menina herdou de se transformar em onça-pintada, assim como sua mãe e avó.

Em 1990, o papel ficou com a atriz Leandra Leal, que na época tinha 8 anos de idade. Já no remake, a filha de Juma será interpretada por Lia Luperi, filha de Bruno Luperi e bisneta de Benedito Ruy Barbosa.

+ Filha de Juma em Pantanal será interpretada por bisneta do autor