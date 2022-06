Filha de Juma em Pantanal será interpretada por bisneta do autor

A filha de Juma (Alanis Guillen) em Pantanal e o filho de Irma (Camila Morgado) vão ser interpretados pelos filhos de Bruno Luperi, autor do remake da novela e neto de Benedito Ruy Barbosa. O dramaturgo já até compartilhou alguns registros dos atores mirins nos sets de gravações.

Quem vai ser a filha de Juma em Pantanal?

A filha de Juma em Pantanal será vivida por Lia Luperi, enquanto o filho de Irma (Camila Morgado) será interpretado por Theo Luperi. Ambas as crianças são filhas de Bruno Luperi, autor do remake, e bisnetos de Benedito Ruy Barbosa, dramaturgo que escreveu a trama em 1990 para a TV Manchete.

A informação foi confirmada pela produção da novela ao Gshow. Em julho deste ano, Bruno Luperi já havia compartilhado alguns registros de seus filhos nos sets de gravação e durante um passeio a cavalo na região pantaneira.

Em entrevista ao Gshow, Bruno disse que espera que seus filhos aproveitem a experiência. “É mais uma homenagem pela semente que ele plantou, pela família que ele concebeu, pela história que sonhou e ousou realizar, e pros meus filhos é poder que eles façam parte desse sonho”, disse. Essa será a primeira participação das crianças em novelas.

Em 1990, o papel da filha de Juma, que se chamará Maria Marruá Leôncio, ficou com a atriz Leandra Leal, que na época tinha 8 anos de idade.

Ela e o filho de Irma e Trindade (Gabriel Sater) aparecem no último capítulo da novela ao lado do Velho do Rio (Osmar Prado), que a essa altura da trama já será José Leôncio (Marcos Palmeira). Os três conversam sobre o poder sobrenatural de Juma e Maria (Juliana Paes) de se transformarem em onça-pintada quando estão com raiva.

O filho de Irma tem um papel importante na história. Seu pai, Trindade, possui pacto com o satanás, e a criança acaba recebendo o apelido de “bebê-diabo”. O menino faz com que um viola toque sozinha enquanto ainda está na barriga da ruiva, o que assusta os demais peões da fazenda.

Juma vai engravidar?

As cenas da Juma grávida devem ir ao ar mais adiante na trama. Na versão original, a menina-onça conta ao padre que vai celebrar seu casamento com Jove que está “prenha” do amado – isso aconteceu por volta do capítulo 115.

Por enquanto, a protagonista reluta em aceitar a ideia de ter filhos com o amado. Traumatizada com a perda dos irmãos e de seus pais, ela acredita que ter um bebê só lhe trará sofrimento.

No entanto, depois de perder a virgindade com Jove, ela acabará engravidando. Juma dá à luz em uma canoa, no rio, assim como sua mãe, enquanto seu marido está viajando. A menina recebe o nome de Maria Marruá Leôncio e herda o poder de se transformar em onça-pintada.

No começo do mês de junho, a atriz Alanis Guillen compartilhou um vídeo das gravações da novela no qual ela aparece uma barriga falsa de gravidez.

