Kaik ou Flávio, quem ganhou a Ilha Record em 2022?

A grande final do reality show que reúne famosos em um espaço paradisíaco para uma caça ao tesouro da emissora de Edir Macedo chegará ao fim neste quinta-feira, 8 de setembro de 2022. A final será ao vivo, mas o público já pode saber quem ganhou a Ilha Record entre os finalistas Kaik Pereira e Flávio Nakagima. Isso devido ao nome do participante que venceu a disputa final da temporada – que é gravada – ter sido descoberto. Porém, a votação para definir quem leva o título de explorador favorito do público ainda está ativa.

Quem ganhou a Ilha Record em 2022?

Kaik Pereira é quem ganhou a Ilha Record 2022, segundo a jornalista Cíntia Lima, da coluna Em Off, do IG. Em matéria exclusiva, que publicou no dia 5 de setembro (segunda-feira), a colunista revelou que descobriu qual participante se deu melhor na última prova da temporada.

Ainda segundo as informações, essa disputa final envolveu altura e foi uma prova difícil. Quando a disputa chegou ao fim, quem se saiu melhor foi Kaik Pereira.

Apesar do vazamento do nome de Kaik como vencedor, o ator e digital influencer de 19 anos só vai receber seu título de campeão na grande final do reality show, na noite desta quinta-feira (8). Primeiro, o programa irá exibir a prova final para o público e em seguida revelará ao vivo quem ganhou a Ilha Record e levará os R$ 500 mil para casa.

Outra revelação marcada para acontecer na final do programa é quem vai receber o prêmio de R$ 250 mil por ser escolhido como o explorador favorito do público nesta temporada. A votação ainda está ativa no site da Record e não é possível saber com antecedência quem receberá o prêmio, pois a enquete será encerrada durante o programa ao vivo.

De acordo com parcial do site Votalhada, consultada às 08h20 desta quinta, Solange Gomes é atualmente a participante com as maiores chances de levar o prêmio do público para casa. Ela soma 26% de um total de mais de 1800 votos.

Como votar no seu explorador favorito

Quem ganhou a Ilha Record 2022 já foi revelado e o público não tem como opinar nesta opção, por ser resultado da disputa da última prova da temporada. No entanto, quem acompanha o programa em casa tem a chance de decidir quem levará o segundo prêmio mais importante da temporada, o de explorador favorito.

Todos os participantes da edição competem pelos R$ 250 mil e é uma votação no site oficial da emissora que define quem sai do programa com o dinheiro no bolso. Para votar, é simples e vamos te ajudar com o passo a passo:

Acesse o site da Record: https://www.r7.com/;

Em seguida, clique na aba Ilha Record 2 no canto superior esquerdo do site;

Depois clique em “Quem é o explorador favorito, que merece ganhar R$ 250 mil? Vote agora”;

Nesta nova página, você poderá escolher entre os competidores da temporada, que foram: Braz, Bruno, Caique, Jaciara, Kaik, Kaio, Nakagima, Raphael, Solange, Ste, Vitória ou Whendy;

Decidiu em quem vai votar? Agora é só clicar no nome do famoso;

Em seguida, selecione a caixinha “sou humano” para passar pela verificação de robôs;

Por último, clique em “votar” e pronto! Repita o processo quantas vezes quiser.

Que horas começa a final do Ilha Record 2022 hoje (8)

A grande final do reality show da Record TV comandado por Mariana Rios começará às 23h00 nesta quinta-feira (8), depois da reprise da novela Amor sem Igual, de acordo com a programação oficial da emissora de Edir Macedo – disponível para consulta online.

Ainda segundo o cronograma, o reality show ficará no ar durante 1 hora e 10 minutos, até 00h10. O anúncio de que Kaik foi quem ganhou a Ilha Record e o resultado da votação de explorador favorito devem acontecer próximo ao final do programa.

A partir da próxima terça-feira (13), a Ilha Record vai ganhar como substituta na faixa de horário A Fazenda 2022. Comandado por Adriane Galisteu, o programa será exibido de domingo a domingo e contará com 20 participantes na briga por R$ 1,5 milhão.

