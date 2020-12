Laços de Família: 5 pratos chiques que hoje estão na boca do povo

Laços de Família, em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo, segue atual mesmo após a sua exibição original em 2000. Tendo um triângulo amoroso entre Helena (Vera Fischer), Edu (Reynaldo Gianecchini) e Camila (Carolina Dieckmann) como núcleo principal, o clássico folhetim foi o responsável por mostrar ao público alguns pratos chiques que hoje são encontradas em qualquer restaurante a preços acessíveis.

Muito antes do ‘gourmet’, alguns dos itens aportaram com força nos anos 1990. No começo, era ingredientes de luxo. Depois, naturalmente, popularizou-se (e ainda bem!).

Sashimi é um dos pratos chiques de Laços de Família

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Um dos pratos preferidos de Camila quando ela estava no Japão, a comida japonesa consiste em peixes e frutos dos mar fresco e fatiados em pequenos pedaços. Normalmente é servido com molho de shoyu ou pasta de wasabi. No Brasil, se tornou popular muito anos da novela Laços de Família ir ao ar na TV aberta, mas com as cenas em que a personagem de Carolina Dieckmann degustava a iguaria, passou a ser desejo de muita gente. Atualmente, o Sashimi pode ser encontrado facilmente em aplicativos de comida a partir de R$ 28.

Quem diria que peixe cru se tornaria tão popular?

Salmão

O peixe alaranjado é um dos queridinhos dos mais renomados chefs de cozinha quando se trata de alta gastronomia. Em Laços de Família é um dos preferidos da falsa rica Alma (Marieta Severo) nos seus tradicionais jantares. No entanto, dez anos depois da exibição original da novela, pode ser facilmente encontrado em supermercados a preços consideráveis e até em aplicativos de comida a partir de R$ 40.

Desde 2013, o salmão selvagem está disponível em restaurantes e em alguns supermercados. É trazido de locais como o Alasca e a Noruega. Está disponível em cinco espécies diferentes, que variam no preço e na qualidade.

Iogurte

Hoje facilmente encontrado a menos de R$ 1,99 em qualquer supermercado, a sobremesa que vem no potinho é uma das preferidas da fura olho de Helena. Em diversas cenas de Laços de Família, Camila pede para a empregada Zilda (Thalma de Freitas) pegar um potinho na geladeira para um lanche rápido.

Na novela, também virou atração após Alma servir uma salada de Kani ao molho de iogurte em uma de suas refeições chiques em sua mansão.

Salada de Atum

Uma das estrelas dos jantares de Alma na mansão de Edu, a salada de atum já foi comida de rico na época em que Laços de Família estava em exibição. Hoje é facilmente encontrada pronta em supermercados a partir de R$ 10.

Aliás, a receita é super fácil de fazer. Tome nota:

Ingredientes:

800 gr. de macarrão tipo penne.

4 latas de atum sólido.

3 cebolas raladas.

3 colheres (sopa)de maionese.

2 fios de azeite.

1 xícara (chá)de salsa e cebolinhas picadas.

1 colher (chá) de mostarda.

1 colher (chá) de açúcar.

Sal a gosto.

Azeitonas pretas picadas.

Queijo parmesão ralado grosso.

Uvas passas brancas.(eu gosto das pretas)

Modo de preparo

Cozinhe a massa até ficar al dente. Em uma vasilha à parte, misture o atum (escorrendo bem o óleo),com a cebola, a maionese, a salsa e a cebolinha, o azeite, a mostarda e o açúcar. Se desejar use sal a gosto. Acrescente a massa e misture delicadamente e bem. Coloque em um prato e decore com as azeitonas, as passas e o parmesão. Enfeite com uma folhinha de hortelã.

Kani – pratos chiques de Laços de Família

Mais uma vedete das antigas festas, o Kani, principalmente se servido em saladas, era prova de bom gosto e esmero ao receber os amigos. Mas hoje já não é tão chique assim. Em resumo, esse é um alimento processado que imita a carne de caranguejo considerado a “salsicha do mar”. Kani, KaniKama ou Kani-Kama é feito de surimi, que é uma pasta criada pela combinação de diferentes espécies de peixes a fim de imitar o caranguejo ou outros frutos do mar.