Lançamentos da Netflix: 21 séries para maratonar em outubro

Uma das maiores certezas que chega com a virada do mês é a inclusão de novas séries (e temporadas) aos streamings. Além de novas temporadas, o mês de outubro trará opções inéditas e interessantes ao hall da plataforma de streaming. Confira abaixo 21 séries e filmes que estão entre os lançamentos da Netflix de outubro.

Lançamentos da Netflix de outubro de 2020

A seguir, veja as datas dos lançamentos da Netflix em outubro.

Bom Dia, Verônica – (dia 01/10)

Esta nova série que entra no catálogo da Netflix em outubro é o primeiro thriller brasileiro da plataforma. O roteiro é baseado na obra do mesmo nome de Raphael Montes e Ilana Casoy, criminóloga autora de best-sellers sobre serial killers. A série acompanha a rotina arriscada de Verônica Torres, integrante da Delegacia de Homicídios de São Paulo. Certamente, é um dos principais lançamentos deste mês na Netflix.

Emily em Paris – (dia 02/10)

Outra estreia promissora que entra ao catálogo da Netflix em Outubro é a série Emily em Paris; ela foi criada por Darren Star (mesmo criador de Sex and the City). O enredo mostra os desafios e aventuras de Emily (Lily Collins) tentando encaixar-se em um novo estilo de vida. Isso ocorre, pois a protagonista muda-se de Chicago para Paris em busca de seu sonho.

Cidade dos Mortos – Lançamentos da Netflix – (dia 07/10)

Em terceiro lugar na lista, Cidade dos Mortos é uma série russa que retrata o funcionamento cruel de um mundo pós-apocalíptico. Os sobreviventes de um vírus mortal que atacou Moscou fogem para a floresta e precisam lidar com suas próprias rivalidades, a doença e outros percalços. Ela deve esbarrar em clichês de séries distópicas, mas pode ser uma boa opção para quem não aguenta mais The Walking Dead.

Além do Som -Lançamentos da Netflix (dia 09/10)

Esta série documental mostra a rotina e a vida dos estudantes da Universidade Gallaudet, única instituição desse nível com programas especialmente desenvolvidos para surdos. Da mesma forma que a série mostra aspectos divertidos da rotina, ela também abordará os desafios dos estudantes.

Distanciamento Social – Lançamentos da Netflix – (dia 15/10)

Distanciamento Social é outra série antológica (nesse caso, cada episódio terá uma história diferente) sobre os desafios enfrentados entre pessoas para manter suas conexões durante o distanciamento. O lançamento da Netflix terá temas cômicos, mas também irá explorar o lado negativo e trágico. A série surgiu como resultado da pandemia do coronavírus.

Alguém tem que morrer – Lançamentos da Netflix – (dia 16/10)

Dirigido por Manolo Caro, o thriller mexicano acompanhará o relacionamento entre dois jovens durante a era conservadora da Espanha na década de 1950. Como resultado da relação do casal, a população local agita-se e decide que alguém deve morrer.

Grand Army – (dia 16/10)

Outra adição promissora ao catálogo da Netflix em Outubro é a série Grand Army, produzida pelos responsáveis por hits como House Of Cards e Garota Exemplar. O roteiro acompanha cinco alunos de uma escola pública em Nova York que lutam para sobreviverem e encaixarem-se na socieda. A série é baseada em Slut, peça teatral escrita por Katie Cappiello.

Da Decoração ao Makeover – (dia 16/10)

De sensações no Instagram a consultores de renome como resultado do sucesso online, Shea e Syd McGee querem realizar a decoração dos sonhos de seus clientes. O lançamento vai ser uma ótima opção para quem gosta de ver dicas de decoração.

La Révolution – (dia 16/10)

La Révolution é uma releitura fictícia do que aconteceu na Revolução Francesa, um dos marcos na liberdade do mundo. Surpreendentemente, a ficção mostra que o inventor da guilhotina descobre uma doença mortal que faz com que membros da nobreza da França matem os cidadãos comuns.

O Gambito da Rainha – (dia 23/10)

Minissérie escrita por Scott Frank, O Gambito da Rainha mostra a luta de uma garota genial que descobre possuir um grande talento para o xadrez. O enredo se passa em Kentucky nos anos 1950, e mostra as dificuldades da garota contra seus vícios e a vida em um orfanato.

Move: o mundo da dança – Lançamentos da Netflix – (dia 16/10)

Esta série documental francesa acompanhará a rotina e as performances de profissionais da dança que buscam revolucionar os conceitos sobre essa arte baseada no movimento e expressão corporal. Em suma, é uma opção imperdível aos fãs de danças contemporâneas.

The Alienist: O Anjo das Trevas – (dia 23/10)

O Alienista, grande sucesso da plataforma de streaming, ganha uma nova temporada com o novo nome de The Alienist: O Anjo das Trevas. No novo capítulo, a história mostrará Sara posteriormente aos eventos da primeira temporada, já com sua própria agência de investigação.

Como Defender um Assassino (sexta temporada) – (dia 01/10)

O suspense que acompanha a professora de direito Annalise Keating (Viola Davis) terá sua sexta temporada acrescentada ao Netflix no primeiro dia de outubro. Se você ainda não assiste a série, ela pode ser uma ótima recomendação – posto que Viola Davis recebeu o Emmy de Melhor Atriz por sua participação no papel principal desta série.

Star Trek: Discovery (terceira temporada) – (dia 16/10)

A terceira temporada de Star Trek: Discovery chegará também ao catálogo da Netflix em outubro. No novo ciclo, a tripulação da Discovery enfrenta aventuras 930 anos no futuro. Sem dúvida, imperdível para os fãs da série clássica.

O próximo convidado dispensa apresentação com David Letterman (terceira temporada) – (dia 21/10)

Certamente, David Letterman é um dos maiores apresentadores de talk show da história dos EUA. O jornalista se aposentou há algum tempo, mas já está na terceira temporada de sua série exclusiva na Netflix. Anteriormente, o americano entrevistou celebridades como Kanye West e Barack Obama.

The Flash (sexta temporada) – (dia 20/10)

Outra série renomada que terá seu tretorno na plataforma é The Flash. Sua sexta temporada mostrará os desdobramentos de uma possível Crise nas Infinitas Terras.

Eu, tu e ela (quinta temporada) – (dia 22/10)

Outra novidade no catálogo da Netflix é a quinta temporada da série Eu, tu e ela, que retrata as mudanças na vida de um casal que decide iniciar um relacionamento à três.

A Maldição da Mansão Bly – (dia 09/10)

Este lançamento continuará a antologia iniciada por A Maldição da Residência Hill. Surpreendentemente, a novo nova etapa contará com o mesmo elenco da série original, mas abordará uma história diferente: os desdobramentos que ocorrem dentro de uma mansão amaldiçoada enquanto uma governanta cuida de duas crianças órfãs. Certamente, é uma boa pedida para os fãs de terror.

Riverdale (quarta temporada) – (dia 09/10)

Os fãs desta série agora vão conseguir acalmar-se por mais algum tempo, pois a quarta temporada de Riverdale chegará ao catálogo da Netflix em Outubro. O sucesso retrata a vida de um grupo de adolescentes que buscam solucionar crimes e mortes sombrias na cidade de Riverdale. Inegavelmente, uma ótima série para quem gosta de mistérios.

Suburra: Sangue em Roma (terceira temporada) – (dia 30/10)

A terceira temporada de Suburra: Sangue em Roma finalmente encerrará a história da luta por uma terra em Roma. Está série italiana funciona como um prólogo do filme chamado Suburra, lançado em 2015.

Somebody Feed Phil (quarta temporada) – (dia 30/10)

Por fim, a lista de novidade mostra Phil Rosenthal continuando a sua volta ao mundo para provar a culinária e conhecer a cultura de diferentes lugares como Havaí e Singapura.

